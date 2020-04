Ricardo Arjona sorprendió a su legión de fanáticos con el lanzamiento mundial de “Hongos”, el primer sencillo de su álbum Blanco, que será publicado el 29 de Mayo a a través de todas las plataformas digitales.

“Hongos” es un sencillo que nació en la bohemia de los bares londinences, donde el artista guatemalteco se pudo reconectar con la esencia que lo caracterizó desde sus inicios. Fue esta experiencia descrita por Arjona como “mágica” que impulsó su nuevo proyecto.

Este canción fue grabada en el emblemático Studio 2 de Abbey Road, templo de la música que fue testigo del trabajo The Beatles y Pink Floyd. Fue en esta mítica sala donde Arjona junto a renombrados músicos suecos e ingleses que acompañan también a Sting (Martin Terefe: productor y bajo; Glen Scott: pianos y teclados; Kristofer Sonne: batería y Staffan Astner: guitarras) además del desaparecido productor, compositor y guitarrista norteamericano Dan Warner, le dieron forma a "Hongos"

Toda esta experiencia quedó plasmada en el videoclip de “Hongos” ya disponible en Youtube, donde Arjona inivita a los espectadores a ser parte de su recorrido por Londres y por los Studios Abbey Road.

BLANCO Y MUCHO NEGRO

Lo que sí está claro es que esta canción es solo el primer bocado del proyecto artístico más ambicioso del artífice de éxitos como "Señora de las cuatro décadas" o "Acompáñame a estar solo". Lo ha titulado, especialmente, "Blanco y negro".

Justamente un libro -sin fecha de lanzamiento aún- con una propuesta literaria muy suya completa un futuro paquete que ahora abarca otras artes y que incluye poemas y cuentos cortos, además de fotografías: "una pieza impecable y una de las mejores cosas que hice en mi vida", dijo el artista.

"Este proyecto me impactó y me sorprendió a mí y eso es lo más importante. Pecaría de mentiroso si te digo que no me gustaría que sorprenda a otros. Por supuesto que me gustaría, si tengo claro que los que nos dedicamos a esto en su mayoría estamos corrigiendo problemas serios de personalidad, buscando quizás en otros la aceptación que nosotros mismos no nos damos", reconoció.

La primera entrega de su nuevo disco, “Blanco” -con 14 temas-, se completará el 29 de mayo. Para lo demás hay que esperar.

Como el resto de la humanidad, Arjona y su equipo se han visto obligados a recalibrar los tiempos hasta ver qué emerge del confinamiento por el coronavirus.

Sin embargo, la esencia está lista, como contó el artista, pues la música ya fue grabada en los icónicos estudios Abbey Road en Londres, los más famosos del mundo.

Según Arjona, todo el álbum fue cantado “absolutamente en vivo”: “Lo retocamos muy poco. Tiene gusto a música en vivo y a cantante y compositor feliz. Lo que le pase a este proyecto será todo felicidad extra porque ya nos dio mucha felicidad cuando lo hicimos”, dijo.

VIDEO RECOMENDADO

El final del paraíso | La última escena de la serie de Telemundo

El final del paraíso | La última escena de la serie de Telemundo