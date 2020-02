El rapero, compositor y productor Residente acaba de lanzar su tercer sencillo bajo el título “René”. A través de su cuenta de Instagram, el artista narró el triste episodio que vivió antes de escribir la letra de la canción.

“Una noche me sentía muy muy mal, no quería salir a tocar, estaba en Mexico, el estadio esperándome, y yo no quería estar ahí. Tuve que llamar a mami, me sentía mal y no sabía porqué", contó el artista puertorriqueño al inicio de su post.

La parte más fuerte llegaría cuando Residente confesó que él intentó tirarse de un balcón por la situación que vivía en ese entonces.

“Quería tirarme del balcón y no sabía porqué. Gracias a Dios esa noche llegaba un amigo de mi universidad y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema”, contó el artista puertorriqueño”, reveló.

El mensaje del cantante de 42 años no fue ajeno a su gran número de seguidores, quienes se pronunciaron en la sección comentarios. “Fuerte abrazo René”, “tienes toda mi admiración y respeto. Qué dicha poder disfrutar de tus temas” y “seguro tu mamá es tu mayor referente”, fueron algunos de los mensajes.

Actualmente, Residente continúa trabajando en lo que será su segundo álbum en solitario.

