El cantante René Pérez realizó ayer un Instagram Live para sus seguidores y en plena transmisión Tini Stoessel se unió al video. Sin embargo, el ex líder de Calle 13 ignoraba quién era ella y su fama mundial.

Los seguidores creyeron que ambos iban a realizar un dueto, pero la argentina inició solo presentándose. “Esto es muy gracioso, me llamo Tini, no sé si me conocés. Pero vivo en Argentina y sos un crack. Fue muy cool la última canción que lanzaste (en referencia al single ‘René’). La escuché mucho. Felicitaciones”, señaló la novia de Sebastián Yartra.

El puertorriqueño contestó cuestionado su nombre: “¿Tú nombre es Tini?”. “Sí, Martina. Me dicen Tini y soy de Argentina”, respondió la artista. Luego el intérprete de “Desencuentro” le preguntó si cantaba y qué estilo cantaba ante lo cual Tini Stoessel solo atinó a decir que “un poco de todo”.

La también actriz contó un poco sobre cómo lleva la cuarentena y Residente aprovechó el momento para dar un mensaje sobre la importancia de respetar esta medida.

“Esto es muy importante, quédense en sus casas, porque la gente empieza a salir por cualquier estupidez” criticó el músico. Acto seguido la artista argentina siguió el mensaje y ambos cortaron la comunicación.

Cabe señalar que son cada vez más los artistas que se animan a realizar “en vivos” para mantener la conexión con sus seguidores que se encuentran en sus casas cumpliendo la cuarentena.

