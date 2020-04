Raúl Araiza, conocido también como ‘El Negro’, en una reciente entrevista con “La última y nos vamos”, contó por primera vez cómo reaccionaron sus hijas a la crisis matrimonial que vivió en 2015, cuando fue captado siendo infiel a su entonces esposa, Fernanda Rodríguez.

Al inicio de la entrevista, el presentador del programa “Hoy” indicó que es un tema que no le gusta hablar; sin embargo, reveló que en aquel entonces afrontó sus errores y pidió perdón de a su familia.

“Fue una parte muy oscura porque al fin y al cabo fue una cuestión pasajera, no como lo decía la revista, yo no tuve 10 años y fue mi amante, nunca. Sí acepté la parte que tuve que ver, que me involucré (…) Sí había un involucramiento, sí había sucedido, acepté lo que tenía que aceptar (…) Yo dije perdón a mi familia por faltarles al honor, sobre todo a Fernanda por haberla traicionado”, contó.

El compañero de conducción de Andrea Legarreta contó que cuando quedó descubierto su infidelidad, una de las cosas que más le preocupaba era la reacción de sus hijas, por ello, fueron las primeras con las que habló.

“Yo me fui corriendo a la escuela de mis hijas y les dije: ‘Hijas pasó esto’. Antes de que ellas se enteraran, salí de Televisa a verlas y les expliqué, ya estaban grandes, de 14 o 15, les dije: ‘su papá falló en esto, mi vida es pública y a esto estamos expuestos’”, contó.

Araiza recordó que la respuesta de sus hijas, lo sorprendió gratamente: “Se voltearon mis hijas -que fue de los regalos más grandes- y dice Camila: ‘Mira papá, tú no nos fallaste a nosotros, le fallaste a mamá, cuando nos falles a nosotros, entonces nosotros te juzgamos”.

Luego de conversar con sus hijas, Raúl tuvo claro lo que tenía qué hacer: “Me les quedé viendo y con eso tomé toda la fuerza del mundo, salí y dije: ‘acepto la consecuencia, que vengan’”.

Aunque Fernanda Rodríguez y Raúl Araiza continuaron con su relación cinco años más, en octubre de 2019, anunciaron su divorcio luego de más de dos décadas de matrimonio.

Al respecto, el también actor sostuvo que pese a que terminaron con la relación sentimental, siguen siendo familia. “24 años hermosos años, sí. Tuve a mis dos gordas, a Roberta y a Camila, quienes han sido el tesoro de nuestra vida, la infancia que viví con ellas fue muy buena. Ellas fueron un gran regalo para Fer y para mí, una vez que nos casamos y fuimos papás, dijimos ‘a morir’”, comentó.

LEE TAMBIÉN

● Críticas a Trump por sugerir que el “desinfectante” combate el coronavirus

● Les Luthiers recuerda a Mundstock como su “modelo en el arte del humor”

● ‘Un circuito funcional para entrenar en casa’ | Vanna Pedraglio

● Dani Alves: “No estaría mal terminar en Boca” [VIDEO]

● Pingüino se queda dormido en las piernas de un pescador

VIDEO RECOMENDADO

Flavia Laos cuenta detalles de su personaje en “Te volveré a encontrar”

Flavia Laos cuenta detalles de su personaje en Te volveré a encontrar