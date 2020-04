View this post on Instagram

La cuarentena me está trayendo regalos muy bonitos: Los bomberos trabajando con mi música, la gente en sus casas poniendo mis canciones desde sus ventanas, chicas y chicos de toda edad cantando y bailando mi música, y ni que decir de los vírales de Eva Ayllon y Raul Romero. Pero lo que encontré ayer supera todo lo imaginable: 5 hermanos (lo asumo porque todos se apellidan Méndez) se tomaron la molestia de hacerme un homenaje recontra profesional, interpretando mi música mejor que yo mismo incluso, en plena cuarentena !!!! No lo pude creer. La gente me decía por redes que lo vea (porque el video fue colgado el sábado) pero recién pude verlo anoche y mi corazón se llenó de felicidad. Todos son buenísimos, el baterista es de lo mejor que he visto en Perú., y creo que tienen su billete, porque tienen una sala de ensayo en casa que ni yo tengo. Hermanos Méndez: gracias por este lindo y muy profesional homenaje a mi música. Permítanme presentarlos a todos mis seguidores. Gracias por reunirse en cuarentena para tocar mis canciones y por dedicármelo. Son extraordinarios !!! Dios los bendiga Compartan por favor 🙏🏼 Buenos días amigos míos y feliz lunes de cuarentena para todos !!!