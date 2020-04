Paulina Rubio aprovechó la cuarentena para interactuar con sus seguidores a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

Al igual que muchos artistas, la mexicana utilizó su red social para hablar sobre el confinamiento por Covid-19 y aprovechó de interpretar algunas de sus canciones.

Sin embargo, la publicación dio de qué hablar por el errático actuar de la artista, quien se balanceaba constantemente mientras decía algunas frases con errores o sin coherencia, como "yo me uno a la causa, yo me quedo en causa", en vez de "yo me quedo en casa".

“Help coronavirus, muy contenta, emocionada, todo esto es nuevo para todos nosotros”, fueron parte de sus palabras.

En medio de la transmisión, Paulina Rubio también aprovechó de saludar a Thalía, diciendo que era su “compañera de toda la vida”.

El video se convirtió rápidamente en trending topic, donde muchos especularon que la cantante estaba bajo la influencia del alcohol o incluso drogas, ya que en un momento se inclina hacia adelante, generando rumores sobre algún consumo ilegal.

Más tarde, fue ella misma quien se rió del revuelo y se burló del momento en sus redes sociales. La cantante imitó su video en Tik Tok.

Mira el polémico video acá:

LEE TAMBIÉN

● Chef Muriel nos enseña a preprar risotto de quinua con carne salteada

● Coronavirus: ¿por qué no debes quedarte en pijama durante la cuarentena?

● Claves para limpiar a fondo la casa durante el aislamiento

●Comida recalentada es perjudicial para el organismo

● Como cuidar la piel en tiempos de pandemia