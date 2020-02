El discurso de Joaquin Phoenix, tras ganar el premio como mejor actor, fue uno de los momentos más emocionantes de los Oscar. Para festejar Phoenix buscó la manera más sencilla de hacerlo.

Según se puede apreciar en la imagen captada por el fotógrafo Greg Williams, Joaquín Phoenix celebró junto a su novia Rooney Mara y con un par de hamburguesas veganas.

En la fotografía se ve a Joaquín y Rooney sentados en una escalera, felices y comiendo, una imagen hermosa y que ha vuelto a generar la admiración por el actor, tanto por su talento, como humanidad.

La noche del domingo, Joaquín Phoenix fue uno de los ganadores de la premiación más importante del cine, por darle vida a Arthur Fleck, en la película ‘Joker’.

En su discurso Joaquín dio un mensaje de esperanza, igualdad, respeto por los animales y los seres vivos.

“Estamos hablando de la lucha contra la idea de que una nación, un pueblo, una raza, un género o una especie tiene el derecho de dominar, controlar y usar y explotar a otro con impunidad”, expresó.

Agregó: “Considero que el mejor regalo que me han dado muchas personas es la oportunidad de usar nuestra voz para dársela a aquellos que no la tienen. He estado pensando en algunos de los grandes problemas a los que nos enfrentamos como sociedad”.





