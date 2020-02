Este domingo 9 de febrero se llevará a cabo la entrega número 92 de los Oscar 2020 y entre los nominados se encuentra Antonio Banderas por la cinta Dolor y gloria de Pedro Almodóvar.

El actor español compite en la categoría de Mejor actor junto a Joaquin Phoenix por Joker, Leonardo DiCaprio por Once Upon a Time in Hollywood, Adam Driver por A Marriage Story y Jonathan Pryce por Los Dos Papas

Debido a la fuerte competencia que tiene Banderas ha dicho que no está nervioso, porque siente que tiene pocas posibilidades de ganar. Además en entrevista con James Corden en The Late Late Show habló de quién lo acompañará a la gala, y reveló el costo de las entradas.

“Me dieron cuatro asientos para la gala: uno para mí, otro para mi novia, otro para mi hija y otro para su novio. Bueno, en realidad te dan dos, los otros los tienes que pagar. Creo que el costo es de 750 dólares (unos 2.500 soles)”.

A la gala del Óscar sí puede asistir el público en general, aunque hay pocos lugares. De hecho la venta de los boletos se realiza a través de páginas como thesincuragroup.com, donde también se pueden encontrar boletos para las fiestas oficiales.

Fuente Publimetro México









