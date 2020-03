Un día después de haber regresado de Madrid (España), Nicolás Lúcar fue sorprendido en vivo en su programa de radio al ser diagnosticado como un paciente en riesgo que podría haber contraído coronavirus durante su viaje, debido a los síntomas que viene presentando.

El periodista tuvo como invitados en el espacio que conduce en Exitosa Noticias a Victor Zamora, médico y docente de la Universidad Cayetano Heredia; a Abel Salinas, exministro de Salud; y a la doctora Liliana Ma Cárdenas, directora de Telesalud.

Los especialistas asistieron al estudio para hablar de esta enfermedad que ha puesto en riesgo a toda la población mundial. Lúcar habló de su caso en específico y refirió que a pesar que presenta tos y ardor en la garganta, no pasó ningún control en los terminales aéreos.

“Yo vengo de España, y en los aeropuertos no había ningún control. Llegué acá y (al decir de dónde venía) me tomaron la temperatura y me preguntaron si tenía algún síntoma y dije que no y me fui”, indicó inicialmente.

Los médicos le recomendaron permanecer en casa, aislado y llamar al 113 (línea del Ministerio de Salud) para que un equipo de médicos especializados lo visite en su domicilio, le tomen una muestra e inicien la investigación epidemiológica.

El periodista manifestó que los síntomas se pueden confundir pues -en su caso- siempre que viaja a un lugar en el que hace mucho frío se le presenta una “rinitis brutal” y respira “por la boca”; además que le queda una especie de “broncoespasmo”.

“¡No por eso voy a llamar al 113!”, indicó Lúcar bastante reacio a pensar que podría haberse contagiado con el COVID-19 a los que uno de los especialistas señaló: “Deberías, porque es mejor pecar por exceso que por descuido en el caso concreto que estamos viviendo”.

“Ya me está preocupando doctor. Ni siquiera debí venir hoy porque de repente los estoy contagiando”, replicó el conductor, a lo que su invitado le dijo: “Si tú vienes de Madrid y presentas síntomas respiratorios, deberías pasar la prueba para el descarte”.

Ante estas recomendaciones, Nicolás Lúcar se comunicó con el 113 y explicó lo que le sucedía, para que lo ayuden a saber qué hacer. Mientras esperaban por una respuesta, la doctora Liliana Ma Cárdenas, le dio recomendaciones adicionales.

“Si tiene síntomas de resfrío, se le pide que también esté en cuarentena”, le dijo. “Ya me hizo entrar en la duda. Yo soy una persona de 66 años de edad, y soy hipertenso, tengo colesterol alto -todo medicado-, pero en una condición como esta me vuelvo un paciente de riesgo”, le respondió el periodista.

“Yo en este momento tengo un síntoma que es la tos, y un poco de ardor de garganta… ¡No he debido venir!”, dijo. Minutos después contestaron del 113 y le indicaron que debía “permanecer en casa dentro de los próximos 14 días y que si presentaba sintomatología adicional volviera a comunicarse para reportar el caso”.

“O sea, ¿14 días no me puedo mover de mi casa?... ¡Me quedo sin chamba doctora!”, replicó Lúcar a lo que la operadora con la que hablaba le indicó que al haber venido de un país con “transmisión local, lo ideal es que permanezca en casa”.

Lúcar se mostraba incrédulo y cuestionaba lo que le decía la persona que lo estaba atendiendo; asimismo se mostraba reacio a seguir sus indicaciones, por lo que la mujer le dijo: “Yo entiendo (…) Pero es más que nada por prevención (…) La responsabilidad también viene a ser de parte de la población”.

Finalmente aceptó adoptar las medidas que le indicaron los especialistas. “Hay que actuar con responsabilidad creo que es lo que me toca. Yo he llegado el día de ayer de Madrid, que es una ciudad que ha sido declarada en emergencia (…) por el coronavirus (…) Es decir he estado expuesto”, indicó.

“En estas condiciones (los síntomas que presento) yo me convierto en un paciente de riesgo porque si vengo de un lugar donde hay coronavirus desatado y tengo los síntomas que tengo, no soy yo quien debe decidir si soy un peligro para mi familia y para mis compañeros de trabajo, entonces lo que me queda es irme”, agregó.

“(Es una decisión que) no me gusta, no me hace feliz. Hace 10 días que no hablo, que es la cosa que más paz me da en la vida, pero qué hacemos (…) Vamos a tener que desinfectar este estudio en el que yo he estado (…) Vamos a tratar de lograr la prueba lo más pronto posible para descartar si tengo o no el coronavirus”, finalizó.





