Mindhunter fue puesta en “pausa indefinida” en Netflix y los actores, Jonathan Groff, Holt McCallany y Anna Torv fueron liberados de sus respectivos contratos, haciendo que el futuro de la popular serie de drama y crimen sea incierto.

De acuerdo a TV Line, la tercera temporada está en un descanso que le permitirá al director, David Fincher tener la oportunidad de enfocarse en otros proyectos de su apretada agenda, aunque “él volverá a Mindhunter”.

"David se centra en dirigir su primera película de Netflix, Mank, y en producir la segunda temporada de Love, Death and Robots", dijo un portavoz del servicio de streaming al medio. "Puede volver a visitar Mindhunter nuevamente en el futuro, pero mientras tanto, sintió que no era justo que los actores no pudieran buscar otro trabajo mientras él hace otros".

La primera temporada de Mindhunter siguió a los agentes especiales del FBI Holden Ford (Groff) y Bill Tench (McCallany) mientras se unían para desarrollar las bases de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI, junto con la psicóloga Wendy Carr (Torv). El trío se dedicó a entrevistar a algunos de los asesinos en serie más notorios de Estados Unidos para obtener una comprensión más profunda de su psique y motivaciones para ayudar a resolver los casos en curso.

La segunda temporada de la serie, lanzada en agosto pasado, se centró en los asesinatos de niños de Atlanta de 1979-81. Ford, Tench y Carr ayudaron a las autoridades a localizar a un misterioso asesino responsable de secuestrar y asesinar a más de dos docenas de niños negros en el área de Atlanta, mientras el hábil equipo del FBI continuaba su trabajo perfilando asesinos en serie encarcelados, incluidos los de Cameron Britton como Ed Kemper, Oliver Cooper como David Berkowitz y Damon Herriman como Charles Manson.

Fuente IGN Latam





