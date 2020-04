En la reciente edición de su programa que se transmite por Willax Televisión., Milagros Leiva denunció que hackearon su cuenta en Twitter y que ahora ya no está en la red social.

“Eso me ha avisado Twitter, que se han metido en mi cuenta...felicito (al hacker). Yo no sé nada de Twitter, un amigo me ayudó a crearla. Lo lograron, no estoy en Twitter. En estos momentos no tengo cuenta”, señaló.

Minutos antes de contar que había sido hackeada, Leiva se refirió a la libertad de expresión y aseguró que todos los peruanos merecen ser escuchados.

“Entonces creemos en la libertad de expresión, sí, yo sí creo, vivimos en democracia, creo que vivimos en democracia. Creo que hay que escuchar todas las voces y por eso digo que siempre entrevistó a Dios y al Diablo, en el medio a todos porque todos merecemos ser escuchados”, dijo.

De otro lado, Milagros sostuvo que posee libertad periodística en Willax Televisión. “Tengo esta tribuna y este programa donde tengo irrestricta libertad, yo agradezco esto porque aquí no hay censura, no nos dicen no temas con (...) los periodistas buscamos la verdad, la verdad es incómoda a veces por supuesto que es incómoda", indicó.

