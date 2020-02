Michael Jackson se convirtió en el rey del pop gracias a su enorme talento, convirtiéndose en una de las figuras más importantes en la historia de la música y el baile. Logró posicionar varios éxitos musicales que se mantienen vigentes a lo largo de los años. Con la fama, su vida personal estuvo llena de excentricidades que lo llevaron a ser el centro de la polémica.

No fueron pocas las polémicas en las que se vio involucrado, sobre todo por su relación con los niños. Michael Jackson fue acusado por abuso infantil y, aunque nunca se demostró nada, las especulaciones estuvieron sobre él toda su vida.

Macaulay Culkin cuenta la verdad sobre su amistad con Michael Jackson (Foto: Instagram)

A un año del estreno del polémico documental “Leaving Neverland”, que cuenta las historias de dos hombres que aseguraban que Michael Jackson abusó de ellos cuando eran menores, Macaulay Culkin reapareció para dar más detalles de su relación y de las denuncias contra el Rey del Pop, fallecido en 2009.

No es la primera vez que Macaulay Culkin habla de este asunto, pero son las declaraciones más rotundas y reveladoras que ha dado. La amistad entre el joven actor y Michael Jackson ha generado comentarios todo tipo de comentarios.

El recordado protagonista de “Mi pobre angelito”, que conoció al célebre cantante cuando era niño y con el paso del tiempo estableció una amistad, aseguró que nunca vio al músico abusar de nadie y negó que haya tenido un comportamiento inapropiado con él.

El actor desmiente algunas de las afirmaciones que se hicieron en el polémico documental 'Leaving Neverland', que vio la luz hace un año (Foto: Instagram)

"Voy a empezar con un titular que es la verdad: él nunca me hizo nada. Tampoco le vi hacer nada a nadie. Y a estas alturas no tengo motivo alguno para guardarme cualquier información al respecto", comenzó su relato el actor de 39 años, en una entrevista con la edición americana de la revista Esquire.

"A lo que me refiero es que Michael está muerto. Y sin entrar en si es elegante o no, este es el mejor momento para hablar de todo aquello. Si tuviera algo que desvelar, lo haría sin pensarlo. Pero insisto, yo nunca vi nada", recalcó la ex estrella infantil.

Culkin ha hablado sobre el vínculo especial que él y Jackson compartieron. Según cuenta el actor ambos habían vivido una infancia parecida, si es que habían tenido infancia. Tanto Culkin como Jackson habían sido criados por padres que los empujaron hacia la fama a una edad muy temprana. Él ha contado que fueron espíritus afines a pesar de su diferencia de edad de 22 años.

En una entrevista con la revista Esquire ha contado cómo fue su amistad con el músico, un misterio hasta el momento pues nunca había querido hablar del tema (Foto: Instagram)

El nacido en Manhattan recordó además la última vez que vio a Jackson. Fue en el juzgado de Santa Barbara, en 2005, cuando el cantante estaba siendo enjuiciado por el supuesto abuso de un chico de 13 años y terminó absuelto.

En ese momento, el actor fue citado para dar su testimonio como parte de la defensa del artista. Mientras la corte estaba en un receso, se cruzaron en el baño. “Mejor no hablemos, no quiero influenciar tu testimonio”, recuerda que le dijo el astro del pop. Ambos se rieron un rato juntos y se abrazaron antes de despedirse.

Macaulay Culkin contó que actualmente se encuentra ocupado con su sitio web de estilo de vida y podcast, Bunny Ears, y que pronto desea convertirse en padre junto a su novia Brenda Song.

"Nunca me hizo nada", aclaró Macaulay Culkin sobre su vínculo con Michael Jackson (Foto: Instagram)

