Hoy es un día maravilloso conejita @jessicadiazmx ... hoy celebro tu vida! Celebro el poder compartir este día tan especial contigo pero ya no solo como amigos, sino ahora con un amor diferente! Un amor más fuerte! Nunca hubiera imaginado que nosotros los sobrinos 5 años después íbamos a ser novios😍😊 dicen que el hombre propone pero Dios dispone! Hoy me siento el más feliz y afortunado de que tú me hayas elegido a mí, de la forma que yo te elegí a ti! Abrazo tu corazón fuerte para que me sientas ahí contigo! Deseo Que Dios siga cumpliendo tus sueños y que me permitas ser parte de ellos. Quiero hacerte inmensamente feliz y te deseo muchas canciones más ! Muchas, muchas más !!! 🙏🎵🎶🎤 Felices 29 conejita 🐰🎉🎈🎂😘❤️