El actor mexicano Mauricio Ochmann se aventura a una vorágine de emociones con su nuevo personaje, “Franco” Barrón en la serie "R", ya que, aunque diferente, él también vivió un evento que cambió radicalmente su vida, según confesó a Efe.

Francisco Barrón es un hombre pisoteado, humillado y abusado por todos quienes lo rodean, sin embargo un error médico que lo hará pensar que tiene un mes de vida cambiará su vida y lo liberará de sus cadenas en busca de salvar su propia vida.

“Él es un muerto en vida, ya se quiere morir y cuando le dicen que ya se va a morir pues entonces manda todo al diablo y dice: ‘a chupar y a desmadrarse que el mundo se va a acabar’ y la ironía es que de quererse morir ahora va a tener que luchar por sobrevivir”, explicó en una entrevista por videollamada.

Su personaje vivirá un cambio radical que marcará un antes y un después en su historia e incluso su propia personalidad, y eso es algo que Ochmann ha vivido personalmente, aunque asegura que no es nada parecido a la serie.

“Yo sí tengo un antes y un después y lo tengo clarísimo. A los 28 años yo decidí darle un giro completamente a mi vida, a diferencia de Franco, mi cambio fue hacia adentro, a buscar el amor propio a meterme en un proceso terapéutico y enfrentar mis fantasmas de mi infancia y adolescencia y tratar de encontrarme de una manera sana, no como él”, reflexionó.

Sin embargo, fueron justamente esas pocas similitudes con el personaje, lo que hizo que Ochmann se aventurara a aceptar el papel, que casi estaba destinado para él.

“Yo estaba haciendo una película y el director Ariel Winograd me dijo que estaba desarrollando una serie y que le gustaría que yo fuera parte de ella, pasaron 8 meses sin saber nada, y después me llamó la productora Ana Celia Urquidi, y me dijo: ‘me cayó una serie que siento que tú estarías perfecto’ y me encantó todo”, explicó.

Aunque Winograd terminó abandonando el proyecto, Ochmann se adentró al universo de un personaje que lo retaba, pues sabía que también estaba en juego la aceptación del público.

“Luego es difícil que la gente te vea en algo, sobretodo tan opuesto. Fue un proceso tanto físico como de mundo interno, porque es un personaje lleno de muchos sentimientos y muchas sensaciones fuertes. Fue un reto darle la continuidad emocional porque (el rodaje) no se hace en orden cronológico, y ese fue el reto en un personaje que es como una licuadora de emociones y de sensaciones”, aseveró.

El actor considera que a pesar de todo lo que ha logrado, sabe que el trabajo de actuación es continuo: “estoy en aprendizaje constante, siempre busco arriesgarme a hacer cosas nuevas, yo sigo en proceso de crecimiento y ojalá la vida me dé la oportunidad de seguir creciendo y haciendo personajes”.

Además, como la mayoría de los proyectos, se encuentra en espera de que las actividades se reanuden para saber qué proyectos siguen vigentes y mientras tanto se pospone la fecha de estreno de dos comedias: "Y cómo es él" al lado de Zuria Vega y Omar Chaparro y "Ligando Padre", junto a Sandra Echeverría.

"R" ya está siendo transmitida por Paramount TV y el 8 de mayo llegará a Claro Video y sobre eso Ochmann aplaude a las plataformas por diversificar y arriesgarse con los temas de los contenidos.

“Es una opción distinta en México y Latinoamérica. Le aplaudo a Paramount a Claro Video y a Pantaya que lo hayan hecho porque seguramente en una televisora convencional este contenido no hubiera existido”, comenta.

Ochmann (Washington, 1977) ha sido parte de un gran número de telenovelas tales como "El Clon" (2010), "El Chema" (2016), series como "Capadocia" (2012) y películas como "A la mala" (2015), "Hazlo como hombre" (2017), entre otras.

El actor hasta hace pocas semanas era pareja de Aislinn Derbez, hija del popular comediante mexicano Eugenio Derbez, con quien comparte una hija.

