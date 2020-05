En una cuenta creada por fans de Danna Paola compartieron una imagen que ella publicó el año pasado con motivo del Día de la Madre, para celebrar a su mamá y a su hermana.

La inesperada imagen muestra las tres bellas mujeres presumiendo sus figuras en trajes de baño; sin embargo, Patricia Munguía le roba las cámaras a su hija con atrevido bikini que deja al descubierto su cuerpazo.

“Estas dos mujeres complementan mi vida, son mi más grande admiración y mi razón de sonreír!!! Hoy festejo tanto su día y todos los de su existencia y no podemos tener más hermosa familia”, escribió Danna.

Además de los miles de likes que provocó la sexy foto, miles de usuarios llenaron de halagos a la hermosa mujer, quien conserva una figura de veinteañera, así lo señalaron en los mensajes.

"Las amo con todo mi corazón!!! #DiaDeLaMadre Hermana y Mami”, refiriéndose a Vania Rivera Munguía y a su madre.

"Hermosas pero me quedo con la de en medio 😍😍😍😍😍😍😍"

"Wowwww qué mamá tan hermosa"

"Deberías de presumir más fotos de tu mamá"

"Todas parecen hermanas"

"Qué guapas las tres"

A pesar de lo bellas que lucen, hubieron algunos haters que no se quedaron con las ganas de preguntar: “¿Y las pompis?”, mientras que alguien se expresó así: “Photoshop detectado, que raro se ve el mar sobre el brazo de tu mamá”.

Tatuaje

Su faceta de “niña buena” ha quedado atrás porque la estrella ha hecho sensuales bailes, fotografías subidas de tono y le encanta mostrar su sensualidad, prueba de ello es su última publicación.

En la misma, Danna se ha quitado la blusa para presumir el atrevido tatuaje que tiene en la espalda, el cual son unos labios de mujer.

“Buenos Aires – 19 No funciona para todo, si siempre “ojos que no ven, corazón que no siente” te aseguro que, a veces, bocas que no se besan, historia que no acaba”, expresó.

Fuente Publimetro Guatemala

