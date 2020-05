La presentadora de televisión Maju Mantilla está de nuevo en la actuación interpretando a ‘Inés’ en la telenovela “Te volveré a encontrar” de América TV. No es la villana de la historia, pero se ha robado las cámaras por sus candentes escenas con los dos hermanos

Desde que se conocieron dichas escenas románticas, la ex Miss Perú afirmó que su esposo, Gustavo Salcedo, apoya su carrera. “Siempre nos comunicamos y él sabía que iba a hacer este tipo de escenas, tampoco es que diga ‘no hay problema’... él me dice que me apoya y sabe que es mi trabajo”, sentenció Mantilla en una entrevista al diario “Trome”.

Del mismo modo, afirmó que el papá de sus hijos es muy comprensivo con su trabajo pero no ve televisión, por ende no ve la telenovela. “Lo único que puede ver son noticias y punto, porque trabaja tanto que no tiene tiempo para hacer otras cosas y el tiempo libre lo dedica a nosotros, a sus hijos y a hacer deporte”, relató.

Sobre las declaraciones de Paolo Guerrero -quien aseguró que no estaría con Alondra García Miró si ella tuviera que realizar escenas de besos como actriz- Mantilla señaló que considera a la modelo una mujer inteligente y lo importante es se vea su felicidad.

Cuarentena en familia

Sobre la cuarentena y su familia, Maju Mantilla declara que al igual que muchos ella se ha convertido en profesora. “Mi hijo mayor que tiene 7 años está en segundo de primaria. Y a Luna María, que está en preprimaria, le mandan jueguitos, canciones para que repita o letras para que aprenda el abecedario”, contó.

Del mismo modo afirmó que los padres deben tener más paciencia para que los niños no se desconcentren y presenten atención a las clases virtuales. “Agradecemos a los profesores por el compromiso que vienen realizando para llevar la educación a otro nivel, ahora que es virtual", finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

Maju Mantilla cuenta cómo grabó cautivantes escenas en telenovela

Maju Mantilla cuenta cómo grabó cautivantes escenas en telenovela