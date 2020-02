El actor Macaulay Culkin, recordado por dar vida a Kevin McCallister en “Mi pobre angelito”, viene afrontando una nueva etapa en su vida y quiere retomar su carrera artística; sin embargo, su primera audición después de muchos años no habría sido del todo buena.

Tras algunos problemas con las drogas y una vida agitada, poco se supo de la carrera de la también estrella de “The Good Son”, salvo por apariciones esporádicas en comerciales y una que otra película de presupuesto discreto como “Saved!”, en la que interpretó a una persona discapacitada.

En una entrevista con la revista Esquire, el actor reveló que intentó regresar al cine de la mano del aclamado cineasta Quentin Tarantino.

Fue su primera audición en casi una década, y Macaulay Culkin se refirió a ella como una experiencia positiva. “No importa cuánto actúe como un viejo cascarrabias, todavía es divertido de vez en cuando salir a jugar”, expresó.

Sobre la audición para “Once Upon a Time in Hollywood”, en el que se supone sería su regreso a lo grande, dijo que “fue un desastre. Yo mismo no me hubiera contratado. Soy terrible en las audiciones y esta fue la primera en cerca de ocho años”. Cabe señalar que sobre el personaje para el que postuló, no dio mayores detalles.