Luisana Lopilato es una actriz y modelo argentina reconocida mundialmente por sus participaciones en las series argentinas: Chiquititas, Alma Pirata, Casados con hijos, entre otros. Aunque empezó en la televisión desde muy pequeña, fue en 2002 que gracias al papel de Mía Colucci, que interpretó en Rebelde Way, su fama cruzó fronteras.

Tuvo una relación con su compañero Felipe Colombo por muchos años, y cuando todos pensaban que eran el uno para el otro, en el 2008 la actriz conoció al amor de su vida. Michael Bublé, se enamoró de Luisana a penas la vio en un concierto que realizó en Argentina. Desde ese momento se pusieron en comunicación, y aunque ella no hablaba inglés, y él no decía ni una palabra en español, el amor prosperó. Tres años después, en el 2011, la pareja contrajo matrimonio en dos ceremonias, una en Argentina y la otra en Canadá, sellando su amor para siempre.

Durante los primeros años de matrimonio, Luisana vivía entre su país y el de su esposo, ya que tenía muchos proyectos profesionales por cumplir, hasta el 2013 que se convirtió en madre por primera vez. Su hijo se llama Noah, tres años después nació Elías y finalmente Vida vino al mundo en el 2018.

La actriz tuvo que dejar su cálida Argentina para construir su hogar en Canadá, país que se caracteriza por las bajas temperaturas que tiene. Sin embargo, como la misma Luisana dice, ‘al mal tiempo buena cara’.

La recordada Mía Colucci aprovechó el frío y la nieve para pasar un momento familiar y construir muñecos de nieves, como lo muestra en su última publicación de Instagram.

“Como dice el refrán, al mal tiempo buena cara” 😜... Viviendo en Canadá, me tuve que acostumbrar al frío y me adapté felizmente a todas las tradiciones de acá. Por eso así estamos, como siempre en familia disfrutando de este hermoso día de invierno!! ...Si no me creen!! Miren el fantástico hombre de nieve que armamos! 😊⛄”, es la leyenda que acompaña la fotografía de la actriz que ya sumó más de 143 mil ‘me gusta’.

Actualmente, Luisana viene preparando el regreso de “Casados con hijos”, un clásico argentino que co-protagonizó con su hermano Dario Lopilato en el 2005. La obra, que también contó con la participación los actores Guillermo Francella y Florencia Peña, volverá con una adaptación teatral los meses de junio y julio.

