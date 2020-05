Por José Barreto

Duncanville se levanta como un antídoto emocional al coronavirus. De los mismos creadores de Los Simpson, la nueva serie animada de Fox promete arrancarnos carcajadas en familia de la mano de la talentosa Amy Poehler (Parks and Recreation) quien le da voz a dos personajes.

Publimetro conversó en exclusiva con la ganadora del Globo de Oro y del Emmy sobre Duncanville, producción en la que también tiene créditos como co creadora. El primer capítulo de la serie se estrenará este domingo a las 9:30 p.m. por Fox en calidad de pre estreno. La fecha de lanzamiento de los nuevos episodios se informará en breve.

Annie (Amy Poehler) y Duncan (Amy Poehler) en Duncanville. Foto (Twentieth Century Fox Film Corporation, Universal Animation Studios LLC and Fox Media LLC).





¿Cuál es tu relación con la animación?

La amo porque no hay reglas. Los personajes pueden volar o partirse en pedazos (risas). Además, te da mucho espacio para hacer bromas. La animación nos recuerda lo que es jugar como niños.

Con estas ventajas, ¿hay riesgo de pasarse de la raya en la comedia?

Alguna vez escuché por ahí que siempre debía haber una razón para hacer un show animado y no con personas reales. Si ya eliges la animación, tienes que aprovecharla al máximo y hacer cosas muy locas.

¿Incluirías algún invitado al estilo de Los Simpson?

Cristiano Ronaldo o Shakira, sin duda (risas).

Duncan, personaje al que le das voz, es un adolescente muy de estos tiempos. ¿Fue difícil hacer una comedia para jóvenes?

Las dinámicas familiares no cambian. Ese sentirse “avergonzado” de tus padres o que la vida es injusta lo experimentó el adolescente de los setenta como el de hoy. Duncan está en esa edad en la que cree que le deberían dejar hacer lo que quiera, pero en realidad no es un miembro responsable de la sociedad. La serie se hace universal porque nos centramos en la familia.

Jack (Ty Burrell), Duncan (Amy Poehler), Kimberly (Riki Lindhome), Annie (Amy Poehler) y Jing (Joy Osmanski) en Duncanville. (Foto: Twentieth Century Fox Film Corporation, Universal Animation Studios LLC and Fox Media LLC).

¿Cómo nace la idea de esta serie?

Mike y Julie Scully (cocreadores) han trabajado en Los Simpson por años. Mike también ha sido guionista de Parks and Recreations (serie que también protagonizó). Entonces desde hace años se nos metió en la cabeza hacer una serie animada, y si era sobre un adolescente, mejor.

¿Cómo nace la voz de Duncan?

Siempre me han tocado personajes con energía y motivaciones, pero con Duncan quise hacer lo opuesto. Quería que sea un personaje que se toma su tiempo, que realmente no tiene mucho qué decir y que por momentos se pierde en medio de una oración. Entonces −esto va a sonar raro− me fui a un centro comercial y me puse a estudiar cómo hablaban los adolescentes (risas). Además, me inspiré en otras mujeres que han dado su voz a tennagers como Nancy Cartwright (Bart Simpson) o Pamela Adlon (Beto en King of the hill). Así nació Duncan, alguien que está siempre aburrido y se queja de todo. Es interesante hacer un personaje que siempre tiene ganas de irse a dormir (risas).

Annie (Amy Poehler) y Duncan (Amy Poehler) en Duncanville. (Foto: Twentieth Century Fox Film Corporation, Universal Animation Studios LLC and Fox Media LLC).

También le das voz a Annie, la mamá de Duncan.

A veces me sentía esquizofrénica (risas). Era como un juego de roles porque interpretaba las dos partes de una discusión. Al final, me relaciono con los dos: soy mamá y también a veces me siento como un chico de 16 años que piensa que no tiene control de nada y es incomprendido. Duncan es como mi yo; y Annie, mi superyó. Creo que ha sido bueno para mi salud mental... es eso o ya me volví loca (risas).

¿DE QUÉ TRATA DUNCANVILLE?

Duncanville se centra en Duncan Harris, un chico promedio de 16 años que siempre está a un paso de tomar una mala decisión. Vive con su madre Annie, una agente de estacionamiento que sueña con ser detective; su padre , quien intenta ser una buena figura; y su hermana Kimberly.

LAS VOCES EN DUNCANVILLE

Amy Poehler como

Ty Burrell como Jack Harris, el padre fontanero obsesionado con las rocas que intenta ser mejor padre de lo que había sido su padre.

Riki Lindhome como Kimberly Harris, la hermana angustiada y torpe de Duncan, que lucha por ser popular pero fracasa y es acosada y como tal, acosa a Duncan a cambio. Tiene 12 años y está en la escuela secundaria.

Zach Cherry como Wolf, el monótono amigo de Duncan que tiene problemas en casa y está enamorado de Kimberly. Actúa distante y desinteresado en las cosas.

Yassir Lester como Yangzi, el amigo de Duncan que apoya a varias marcas en Twitter y por lo tanto obtiene un montón de cosas gratis de estas marcas. También es un creador de tendencias.

Betsy Sodaro como Bex, La amiga de Duncan que es vista como uno de los chicos.

¿DÓNDE VER DUNCANVILLE?

Duncanville se verá este domingo 24 de mayo a las 9:30 p.m. (hora peruana) por Fox Channel. Este solo será el pre estreno, pues los siguientes episodios aún no tienen fecha de emisión en Latinoamérica. La cadena solo ha informado que se verá “en los próximos meses”.





