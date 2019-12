La palabra desgraciado según la Real Academia Española es aquella persona ruin y despreciable, que actúa de manera inmoral o contra la ética; es decir, alguien de malas intenciones.

Tomando en cuenta esta definición, la presentadora Laura Bozzo dio a conocer, a pocos días de que acabe el año, su lista de “Los desgraciados 2019”.

Ella dijo que en esta oportunidad le había costado demasiado elegir a quienes se merecen el desprecio de la gente por su mal comportamiento y conducta, pero tras analizar a los nominados dio los cinco primeros lugares. A continuación, el conteo regresivo:

5. ALFREDO ADAME

Alfredo Adame salió hablando mal de Andrea Legarreta (Foto: Captura Telemundo)

El actor mexicano Alfredo Adame se ubica en la quinta posición. “Mi rey, parece que no hubieras salido de una mujer. Te la pasas atacando, insultando y denigrando”, dijo la conductora en su secuencia “Laura opina”.

Como se recuerda, Adame acusó a Andrea Legarreta de haberle sido infiel a su esposo de acuerdo con unos audios a los que accedió. “No le te tengo respeto ni nada (…), que tenga cuidado porque puede salir toda la porquería”, señaló.

4. NICOLÁS COLATE Y GERARDO BAZÚA

Gerardo Bazúa y Nicolás Colate empataron en el puesto 4 (Foto: Getty)

En el cuarto lugar se encuentran las exparejas de la cantante Paulina Rubio. Nicolás Colate y Gerardo Bazúa, a quienes pidió que se dedican a sus vidas. “Dios de mi vida, trabajen mucho y dejen de vivir de una mujer, en serio”.

Como se recuerda, las relaciones con ambos personajes se terminaron en su momento y lo único que cada uno tiene en común con la artista es un hijo.

3. PABLO LYLE

Pablo Lyle fue acusado de homicidio involuntario en Estados Unidos (Foto: AFP)

En la ubicación tres está el actor Pablo Lyle, quien fue involucrado en un incidente de tránsito con un hombre al que golpeó, para luego intentar darse a la fuga. Días más tardes, el sujeto de origen cubano falleció y el intérprete fue acusado de homicidio involuntario por la justicia norteamericana.

Bozzo dijo de él: “Terrible lo que hiciste, innecesaria la muerte de una persona que atacaste por atrás, eso me parece horrible”.

2. GABRIEL SOTO

Gabriel Soto fue calificado como el "infiel" del año por dejar a su esposa (Foto: AFP)

El romance de los actores Irina Baeva y Gabriel Soto, así como el divorcio de este con Geraldine Bazán fue uno de los temas de espectáculos más comentados en México. Aunque muchos aseguraron que la actriz rusa se metió en la relación del actor, ellos se encargaron de negarlo, pero no les creen hasta ahora.

“El siguiente puesto es para [Gabriel Soto]El infiel, el traidor, el que engañó y le hizo daño a su mujer y a sus hijas”, manifestó enérgica la conductora.

1. SARA SOSA

Sara Sosa ocupa el primera lugar del ranking donde todos los demás son hombres (Foto: AFP)

Para presentar al primer lugar de “los desgraciados del 2019”, Laura Bozzo hizo un preámbulo, pues el personaje que ganó la nominación no fue un hombre.

“Esta vez, el desgraciado del año es una mujer que no tuvo conciencia, no se puso la mano en el corazón, que escondió los restos de su padre durante días a sus hermanos, quienes no pudieron verlo; todo por dinero. Secuestrarlo es algo que sus hijos ni los fans te lo vamos a perdonar nunca; por eso, la desgraciada del año es Sara Sosa [Hija de José José]”.

Mira el video donde, Bozzo da a conocer su ranking en su secuencia “Laura opina”.