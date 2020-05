Por Patricia Carranza Alva - Publimetro México

El cantante Liam Payne charló con Publimetro sobre su reciente sencillo Midnight, el que ya cuenta con 19 millones de reproducciones en Spotify.

¿Cómo fue trabajar con Alesso? ¿Qué disfrutaste más de hacer esta canción?

La canción la grabamos en Suecia juntos, de hecho ahí nos conocimos y realmente fue muy divertido trabajar juntos. Obviamente tuvimos que grabar el video y varias cosas durante la cuarentena, lo que ha sido difícil pero también curioso y desafiante de diferentes maneras, pero en general ha sido genial. Amo la canción, desde que la escuché supe de inmediato hacia dónde iba y lo bueno que es Alesso en lo que hace. Entonces sí, ha salido muy bien.

¿Qué te inspiró para crear esta canción?

Fue Alesso y otros músicos quienes escribieron la canción. Creo que este tema describe principalmente esta adversidad que enfrenta una relación y también de superación, lo que creo que va muy bien con este tiempo. Estamos superando algo muy grande juntos en este momento, y obviamente la gente está aprendiendo cosas nuevas sobre sus relaciones. Es gracioso que la canción no haya sido escrita realmente para este tiempo, pero encaja muy bien.

¿Cuál fue el mayor desafío de filmar el videoclip?

El video lo filmamos en mi azotea y creo que el mayor desafío fue como una bendición disfrazada, de que solo estábamos el camarógrafo y yo, pero comúnmente en los sets de videos musicales hay más de 20 personas y toma muchas horas, mientras que este video tomó, literalmente, como dos o tres horas en total. Fue buena idea hacer algunas tomas en la azotea. Es un video muy natural, Alesso haciendo lo que él hace y yo haciendo lo que hago. Se unió todo muy bien.

En estos tiempos difíciles ¿crees que la canción pueda ayudar a la gente y hacerla más feliz?

Sí, creo que a los fans les ha abierto los ojos. Estamos viendo diferentes lados de las estrellas de pop que comúnmente no vemos, También vamos a realizar remixes con nuestros seguidores, donde ellos se involucren y también canten la canción, obviamente a distancia. Ya estamos eligiendo a algunos y es increíble ver lo creativos que son todos en este tiempo. Sin duda Midnight con Alesso pone algo de luz a este tiempo tan oscuro.

¿Crees que esta canción es complemente tu estilo, y por qué?

Esta canción está centrada en el dance pop más que en otra cosa. Me estoy metiendo realmente en la música dance en este momento durante la cuarentena. De hecho, he estado produciendo muchos discos también y he aprendido un poco cómo se hace, ha sido un desafío porque es algo que siempre he querido dominar pero nunca he tenido el tiempo y siempre he amado la música dance. Creo que realmente este género es lo más natural de mí, es a lo que siempre voy cuando estoy haciendo una canción, entonces, sí, en cierto modo se está convirtiendo en mi sonido natural.

¿Qué admiras de Alesso como DJ?

Es uno de los mejores djs del mundo. Realmente está involucrado en los sonidos de la canción, la mayor parte del tiempo sabe qué canción es qué. Me gusta que alguien le preste tanta atención a la industria. También cuando hacemos videollamadas por FaceTime o Zoom, conoce a mucha gente de diferentes países y la gran mayoría de la gente que lo respeta y que ha tenido que trabajar con él, es gente que yo también respeto mucho. Siempre puedes decir cómo es una persona a partir de ese tipo de cosas. Es un chico encantador, muy divertido, y no estamos convirtiendo en buenos amigos a distancia.

¿Quiénes son tus influencias musicales en este momento?

Desde que empezó la cuarentena podría decir que Calvin Harris está siendo una de las mayores influencias. Admiro la forma en la que ha logrado expandir diferentes tipos de música electrónica y dance. En algún momento definitivamente estuvo haciendo funk, que es muy diferente. Pero creo que en general es un muy buen músico, hace canciones geniales. Cuando miras todo lo he hecho, no puedes creer la cantidad de éxitos que ha tenido.

¿Me podrías contara alguna anécdota al trabajar con Alesso?

En realidad nos conocimos bastante bien en el estudio, y lo que encontramos es que tenemos un humor muy similar. Vimos un video de Salvatore Nucci, también dj, era su set de Tomorrowland, y era el dance más loco posible. Así que le diría a la gente que vaya y busque en Google y le echen un vistazo.

¿Cómo te afecta la pandemia de coronavirus?

La pandemia ha afectado a todos de muchas maneras y también a la industria de la música en conjunto, porque obviamente no podemos reunir multitudes, no tenemos presentaciones por el momento. Es triste que no vamos a tener presentaciones por al menos un año hasta que todo esto termine. Entonces, sí, es decir, si ha cambiado todo para nosotros porque ahora tenemos que estar en casa. De cierta forma es agradable poder quedarte en casa por un largo tiempo, porque en los últimos diez años no había podido quedar en casa por más de un mes. No poder ver a mi hijo ha sido difícil, me encantaría poder pasar tiempo con él pronto. Hay mantenernos positivos y en contacto con la gente que quieren, así es como todos vamos a superar esto.

