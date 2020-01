Tras la muerte de la estrella de la NBA Kobe Bryant en un accidente de helicóptero ocurrido el domingo 26 de enero en California, en el que también fallecieron su hija y otras 7 personas, están saliendo a la luz varios pasajes íntimos de la familia del deportista que afronta un momento difícil tras la tragedia que ha conmocionado al mundo entero.

Esa fatídica mañana, la leyenda de los Lakers junto a su hija y otras siete personas viajaban rumbo a una práctica de baloncesto en Mamba Academy, ubicada cerca de Thousand Oaks. La ruta de vuelo indica que la aeronave despegó 17:05 GMT y que tras 40 minutos perdió conexión, justo en la zona del accidente. Todos fallecieron. Tras conocerse la terrible noticia, los emotivos mensajes dedicados a la estrella de la NBA inundaron las redes sociales.

Leyenda del básquetbol Kobe Bryant muere en accidente de helicóptero

Ahora, su esposa Vanessa y a sus otras tres hijas tendrán que encontrar la forma de salir adelante tras esta tragedia que ha destrozado sus corazones. Pero, ¿quién es la mujer que apoyó al mítico basquetbolista? ¿Quiénes son las pequeñas que tanto amó en vida Kobe Bryant? A continuación, te presentamos a los grandes amores de la vida del deportista.

LAS HIJAS DE KOBE BRYANT: GIANNA, NATALIA, BIANKA Y CAPRI

Vanessa Bryant es la viuda del exjugador de Los Angeles Lakers, considerado una leyenda del baloncesto. Ella nació en California, pero tiene origen latino, debido a que su madre es mexicana, por lo que habla el español de forma fluida.

Ambos se conocieron en 1999, cuando ella tenía 17 años y él 20. Para aquella oportunidad, Kobe Bryant ya jugaba para Los Angeles Lakers, mientras que la muchacha aún estudiaba en la secundaria, al tiempo que se dedicaba al baile. Es así que, debido a sus movimientos, consiguió aparecer en el videoclip de la canción “G’d Up”, del grupo de rap Tha Eastsidaz, mientras él trataba de producir su primer álbum musical, que nunca llegó a ver la luz.

Kobe Bryant, junto a su esposa, Vanessa, y tres de sus cuatro hijas, Gianna, Natalia y Bianka, en Los Ángeles en 2017 (Foto: EFE)

Cuando Vanessa cumplió 18 años anunciaron su compromiso, pese a que los padres del basquetbolista no estaban de acuerdo porque no era afroamericana. Algo que salió a la luz y que resolvieron tras la boda en 2001 cuando Joe Jellybean Bryant, progenitor del mítico deportista, declaró: “Es su vida”.

Desde que Bryant se retiró del baloncesto activo en 2016, estaba dedicado a su familia. El matrimonio tenía cuatro hijas: Gianna, que viajaba en el helicóptero junto a su padre en el momento del accidente, Natalia, Bianca y Capri Kobe, que nació hace solo siete meses y a quien llaman Coco.

Kobe y Vanessa Bryant

Precisamente poco antes del nacimiento de su última hija, Kobe Bryant declaró su amor a su esposa en Instagram con motivo de su aniversario de boda con una fotografía de juventud de la pareja que iba acompañada del siguiente texto.

"Hace 20 años, conocí a mi mejor amiga, mi reina Vanessa. Decidí llevarla a una cita en Disneyland esa noche para cenar al estilo de la vieja escuela. Te amo mi mamacita por siempre", escribió en su aniversario junto a una imagen del matrimonio cuando aún eran novios. Ese día, la pareja rememoró aquella cita y viajó a París, dejando a sus cuatro hijas en casa.

Kobe Bryant abraza a su hija Gianna Bryant (también fallecida en el accidente de helicóptero), durante un partido de Los Angeles Lakers, el 17 de noviembre de 2019 (Foto: EFE)

Ahora, esa familia se ha roto para siempre y Vanessa, Natalia, Bianca y Coco tendrán que superar la pérdida del marido y padre, y de la hija y hermana.

Gianna, la segunda de las hijas de la pareja, quien murió en el accidente, había heredado la pasión de su padre por el baloncesto y en la familia la llamaban Mambacita en referencia al apodo, Black Mamba, por el que se conocía a su padre dentro del mundo del deporte.

Kobe Bryant había sido visto recientemente junto a su hija Gianna en un partido de Los Lakers donde manifestó que lo había pasado muy bien porque era “la primera vez que veía un partido a través de los ojos” de su hija.

Kobe Bryant y su familia en la celebración de Halloween 2019 (Foto: Instagram)

Cuando le preguntaban si creía que Gianna llegaría a jugar en la NBA como él, no dudaba en afirmar sonriente: "Por supuesto. Siempre me preguntan que si me hubiera gustado tener un hijo para seguir mi legado y digo, no hace falta, la tengo a ella".

“Algunas querrán jugar en la NBA femenina, otras no, lo que intentamos es darles una base y que comprendan la cantidad de trabajo y preparación que se necesita para llegar a la excelencia”, agregó en una entrevista con Jimmy Kimmel.

Kobe Bryant y su hija menor Coco (Foto: Instagram)

VIDEO RECOMENDADO:

Kobe Bryant: las primeras imágenes de los restos del helicóptero en el que viajaba la leyenda de la

TE PUEDE INTERESAR: