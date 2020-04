Por José Barreto

La cuarta temporada de La casa de papel está disponible desde el último viernes 3 de abril en Netflix. Y sumado a la expectativa por saber si el Profesor y sus atracadores concretan el golpe al Banco de España, para los fanáticos peruanos hay un ingrediente especial en esta entrega: un compatriota nuestro llegó a la producción y ha sumado esfuerzos en favor de “la resistencia”.

Se llama Ugo Mantero, tiene 47 años y participa exactamente en el sétimo y penúltimo episodio de la temporada. ¿Su rol? Pues es parte de una “banda B”, una legión de mineros que, al igual que los serbios en anteriores entregas, ayuda a los atracadores cuando las cosas se salen de control.

En conversación con Publimetro, Mantero nos confiesa que ser parte de esta producción es un sueño hecho realidad.

“Soy superfanático de la serie. Comencé a verla el 2017 en la plataforma de Antena 3 cuando aún no había sido comprada por Netflix. Jamás me imaginé que años después estaría en ella. Recordaba mucho eso mientras rodaba”, señala.

Pese a no ser actor a tiempo completo, Mantero ha logrado participar en varias producciones, incluida Las chicas del cable, también de Netflix, donde fue extra.

Al inicio también iba a cumplir el rol de extra en La casa de papel, nos cuenta, pero el destino jugó a su favor. “Yo tenía que presentarme un viernes para cumplir mi papel de extra como periodista; pero, un día antes, me dijeron que el creador de la serie, Álex Pina, quería que pase un casting”, recuerda.

“Esa misma tarde me dijeron que había quedado para un rol más grande. Al final, rodé nueve días entre finales de julio y comienzos de agosto del 2019”, detalla.

Mantero nos cuenta que los días de rodaje eran adrenalínicos, y que la información de las escenas le llegaba un día antes de rodarlas. Sin embargo, pese a ser una producción que hoy está en los ojos del mundo, esa fue la única cuota de “secretismo” que encontró. “A nadie se le prohibió tomarse fotos ni grabar. Confían mucho en el profesionalismo del elenco”, advierte.

Ese ambiente de camaradería y confianza se resume para el peruano en una anécdota especial.

“Cuando mis compañeros y yo llegamos al set de rodaje, se nos cruzó Álvaro Morte, quien interpreta al Profesor. Él estaba acompañado de un personal de producción. Al vernos, se detuvo a saludarnos uno por uno y darnos la bienvenida en nuestro primer día de grabación, pese a que lo estaban presionando por la hora”, recuerda.

“Se formó un grupo de gente bastante cercano y familiar. Conversé mucho con Itziar (Ituño, quien interpreta a Lisboa) porque su novio es peruano y con Marsella (Luka Peros), quien celebró su cumpleaños en el rodaje. Además, bailar y cantar el Bella Ciao ahí mismo fue alucinante”, agrega.

Con respecto al futuro de su participación, Mantero señala que nada está dicho. “El final es abierto de la Parte 4, así que tiene que haber una próxima temporada. Y nuestra participación como grupo todavía puede ser necesaria porque la misión aún no está culminada. Todo puede cambiar; pero, por lo pronto, en enero me llamaron a preguntarme si tenía disponibilidad entre abril y mayo. Con todo esto del coronavirus, se ha descuadrado el panorama, pero no pierdo las esperanzas”, finaliza.

