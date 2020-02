La temporada número 18 del reality “Keeping Up With The Kardashian” está a poco más de un mes de su estreno y el primer adelanto revela una violenta pelea entre Kim Kardashian y su hermana Kourtney.

Las imágenes acaban de ser compartidas a través de las redes sociales del exitoso programa de televisión y también de las mismas protagonistas, quienes se agarran a golpes tras sostener una fuerte discusión.

La relación entre la empresaria y su hermana mayor -que nunca se han llevado muy bien- está en su peor momento y eso ha quedado evidenciado claramente en el clip, luego que en la temporada anterior estallaran los conflictos entre ambas.

El video muestra inicialmente a Kourtney Kardashian exigirle a su hermana Khloé que no se meta en los asuntos que no la interesan, a lo que la modelo reacciona diciéndole: “¡Entonces no hables de ello cuando yo estoy presente!”.

En otra escena, Kourtney arremete contra Kim y le increpa a gritos: “¡Tú no tienes nada que decir!”, para luego lanzarse sobre ella. La esposa de Kanye West no se queda atrás, se levanta del piso y empieza a gritarle: “¡No te vuelvas a meter conmigo de esa manera”.

