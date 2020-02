Una de las parejas más sólidas del espectáculo es la de Kim Kardashian con Kanye West. La famosa celebridad, después de dos matrimonios fallidos, encontró el verdadero amor en el rapero, quien durante muchos años fue su gran amigo. Con casi ocho años de relación y seis de casados tienen actualmente cuatro pequeños hijos.

Con pocos meses de relación, Kim se embarazó a fines del 2012 y dio a luz el 15 de mayo del 2013 a su primogénita North West. Dos años después, el 5 de diciembre del 2015, nació Saint West. La pareja quería tener más hijos, pero en ambos embarazos la segunda hija de Kris Jenner tuvo fuertes complicaciones que casi la hacen perder la vida.

Es por eso que después de ver diversas opciones optaron por traer más niños al mundo por el método del vientre subrogado. Por esa modalidad, a inicios del 2018 nació Chicago West y en mayo del 2019, Psalm West.

La protagonista de ‘Keeping Up With The Kardashians’ tiene acostumbrados a sus millones de fans a subir fotografías de sus pequeños. Ya sea por algún evento especial o su día a día, todos podemos ser testigos de su crecimiento gracias a las redes sociales.

Hace poco, la socialité posteó en su cuenta de Instagram una fotografía de sus hijos más pequeños: Saint(4), Chicago(2) y Psalm(8 meses) que le ha robado el corazón a más de uno.

“Baby Love”, es la descripción de la instantánea a blanco y negro en la que salen los tres niños vestidos con una pijama de rayas que lleva el nombre de cada uno bordado.

La publicación rápidamente superó los dos millones de likes y los ocho mil comentarios. “Qué adorables”, “Tienes unos hermosos hijos”, “Ellos son demasiado tiernos”, son algunas de las frases que se pueden leer.