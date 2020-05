Khloé Kardashian ha dejado a impactados a todos sus seguidores de Instagram luego de compartir tres fotografías en esta red social que no tendrían nada de particular, de no ser porque la socialité parece en realidad otra persona.

La estrella de “Keeping Up with The Kardashian”, quiso mostrar su renovada imagen tras someterse a un cambio de look y oscurecer el tono de su cabello de un rubio platinado a uno tonos más castaños; sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue su rostro.

La hermana de Kim Kardashian publicó tres imágenes en las que posa luciendo un corsé blanco mientras muestra con orgullo su nueva cabellera y su espectacular bronceado, pero su rostro luce completamente distinto al de otras instantáneas.

Y es que Khloé Karsadhiana aparece luciendo muchísimo más delgada de lo que ya estaba, con el rostro y nariz más perfilados y hasta sus características mejillas parecen haber sido eliminadas de la fotografía.

La diferencia con sus antiguas fotos es notoria al punto que el experto en belleza de Univision, Jomari Goyso, compartió una de las fotos que Khloé Kardashian junto a otra de ella misma pero con el rostro que todos reconocen y las diferencias entre ambas imágenes son impactantes.

Junto a la publicación, el español habló del uso de filtros y escribió lo siguiente: “Creo que los filtros nos van a destruir la autoestima mundial. (Amo a Khloé y la conozco, he trabajado con ella, para que no empiecen a inventar o a mal interpretar). Ella puso hoy la foto de la izquierda y me sorprendió".

"Sé que la gente muchas veces asume operaciones y muchas cosas más, pero lo más dañino son los filtros. QUE YO USO MIL VECES!!!! (Relax). Como alguna otra vez les he dicho, los psicólogos llaman a este problema #falsasexpectativas, porque crea una realidad que es mentira pero la gente no lo sabe y cuando se miran en su casa al espejo se quieren... Me entendieron?”, agregó.

Si bien las fotografías de Khloé Kardashian han sido celebradas por muchos se sus seguidores, otros la han criticado por el exceso de retoques y han cuestionado de que a pesar de lo bien que luce, la socialité no estaría conforme con su apriencia.

