Este año marcó la vida de los hermanos Jonas. Primero por el regreso de “The Jonas Brothers” y el inicio de su gira. Segundo por la esperada boda de Joe Jonas con la actriz Sophie Turner. Y el tercero y no menos importante, los diez años de casados de Kevin Jonas y Danielle Jonas.

Los tres hermanos además de ser reconocidos por su talento, se convirtieron en el amor imposible de muchas fanáticas. Hasta el 2009 que Kevin, el mayor de los hermanos, fue el primero en romper corazones al anunciar su matrimonio con su novia Danielle.

Se conocieron durante unas vacaciones familiares en el 2007, fue amor a primera vista. Dos años después, Kevin le propuso matrimonio y se casaron el 19 de diciembre del 2009 con Joe y Nick como padrinos. Una de las relaciones más estables del medio, en el 2014 nació su primera hija Alena Rose y en el 2016 nació Valentina Angelina. Han pasado diez años de esa unión y las redes sociales han sido el medio para que todos seamos testigos del gran amor que se tienen.

En su aniversario n°10, Kevin le dedico un tierno mensaje a su esposa acompañado de imágenes de su matrimonio:

La leyenda de la publicación dice lo siguiente: “Es tradicional que el esposo olvide el aniversario y los años que llevan de matrimonio. Como se puede ver hoy, este no es el caso. Recuerdo la fecha en que nos conocimos, un 23 de mayo. La fecha en que nos comprometimos, un 2 de julio, y, por su puesto, cuando nos casamos el 19 de diciembre. Recuerdo esto no porque sea bueno en números. (Soy músico después de todo) Recuerdo esto porque estos son los días más importantes de mi vida. Supongo que no estoy contando mi nacimiento, ya que si no lo hacía, nunca hubiese conocido a Dani. Mi mejor amiga por doce años. El amor de mi vida. No puedo explicar lo asombroso que es mirar atrás y ver el camino que hemos construido y lo que hemos crecido juntos. Me ayudaste a ver mi verdadero potencial en todas las cosas. Me hiciste mejor, más fuerte, y me mostraste lo que es el amor todos los días. Entonces que le puedo decir a mí mejor amiga, madre de mis hijas, y mi amor por siempre. Este es solo el comienzo, no hemos ni empezado nuestro camino, y no puedo espera los próximos diez, y de ahí lo próximos. Te amo hasta la luna y de regreso.”

En videos de la celebración se puede ver a Danielle Jonas emocionada hasta las lágrimas mientras baila junto a su esposo.