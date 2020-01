La top model y miembro de la familia más popular de Estados Unidos, Kendall Jenner , se convirtió recientemente en la mujer que más dinero ha percibido en Instagram, donde a cambio de una foto promocionando un determinado producto, la socialité logró recaudar la suma de $ 15,9 millones de dólares.

Instagram se ha convertido en una alternativa de negocio para miles de artistas. Es así como futbolistas y modelos, en su mayoría, han logrado obtener ingresos significativos por realizar solo una publicación. Según el sitio web Buzz Bingo, la modelo Kendall Jenner ocupa el primer puesto en la lista de las mujeres más influyentes de Instagram con mayor paga.

Así mismo, la empresaria es la tercera en la lista de las celebrities que mejor ganan en la popular aplicación, superando a sus hermanas contra todo pronóstico. Por otro lado, Cristiano Ronaldo es quien encabeza el ranking con $ 47,8 millones de dólares, seguido de Lionel Messi, quien no se queda atrás con la jugosa suma de $ 23,3 millones.

Se presume que la famosa modelo cobraría alrededor de $ 600.000 por cada fotografía que sube a su perfil de Instagram, ya sea promocionando bolsos de lujo, maquillaje, ropa interior o hasta una plancha de cabello. Ella ha sabido cautivar a las más grandes marcas, quiénes se rinden antes sus enormes cifras de seguidores y likes en la red social.

Pero Kendall no es la única de su familia que figura en la lista de las personas más influyentes de Instagram, sus hermanas Khloe Kardashian y Kylie Jenner no se quedan atrás. La ex ángel de Victoria’s Secret logró posicionarse como una de las primeras debido al aumento de publicaciones patrocinadas que realizo en el último año, a diferencia de la mamá de Stormi, quién solo publicó tres fotografías publicitando productos. Con un costo de 1,2 millones de dólares por publicación, Kylie es la que más dinero cobra.

El incremento en las ganancias de la modelo se debe a la solidez que tiene en la red social, donde acumula la enorme cifra de 120 millones de seguidores y más de un millón de ‘Me gusta’ en cada fotografía que publica.

