Solo tienen tres meses de casados y ya parece que Justin Bieber y Hailey Baldwin tienen problemas. O al menos eso es lo que se sospecha tras un video que circula en redes sociales.

En el video se ve que el cantante se baja del auto negro en el que llegan al lugar y con cara de enfado tira la puerta. Sin embargo, su esposa Hailey se está bajando. La sostiene para que no le pegue y se baja, también con una expresión de molestia en su rostro.

No se aprecia en el video si la puerta le pegó. Pero parece que su pie se hubiese lastimado pues justo cuando se bajaba fue cuando el cantante tiró la puerta.

Justin cerrándole la puerta a Hailey...



Ok. YUMMY.



pic.twitter.com/b8q6QqcAMT — Kendall Blue Jenner (@NoMaminBlue) January 29, 2020

Esto ha generado críticas por parte de los fans, pues sin importar si acababan de tener alguna discusión el comportamiento de Justin es reprochable, ya que no solo no estaba pendiente de su esposa, sino que le tiró la puerta. Con lo que pudo causar algún daño.

“Huele a divorcio, les doy un año”, “que horrible comportamiento de Justin, de la que te salvaste Selena”, “Hailey tú no te mereces ese trato”, “creo que le lastimó el pie, eso no se hace”, “si eso hace en público que no le hará en privado”, y “yo no me hubiera dejado de ese”, fueron algunos de los comentarios.

Fuente Publimetro Chile









LEE TAMBIÉN

● China acusa a EE.UU. de crear pánico por el coronavirus

● Shakira en el Super Bowl: ¿por qué la cantante movió así la lengua?

● Redacta un perfil de puesto preciso con estos tips

● Cristiano Ronaldo: el mensaje por la buena racha y los 50 goles con la Juventus

● ¿Los Simpsons predijeron la propagación del coronavirus?