El cantante canadiense Justin Bieber compartió un romántico mensaje dedicado a su esposa, la modelo Hailey Bieber. A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de “Never say never” publicó una imagen que dice “Amo a mi esposa”.

Junto a esta imagen, el cantante dedicó un tierno mensaje, donde asegura que no necesita un motivo específico para elogiar a su pareja.





“No tengo nada que demostrar al decir que amo a mi esposa. ¡Solo creo que hay poder en poner a tu esposa en un pedestal! Me gusta hacer que mi esposa se sienta especial y valorada, he hecho muchas cosas geniales, pero no creo que nada se parezca tanto a eso”, añadió.

En tan solo 10 horas desde su publicación, la imagen cuenta con más de 1 millón de reacciones y cientos de comentarios que felicitan al artista por compartir su amor.

Recientemente, Justin Bieber anunció su regreso a la música con el lanzamiento de su tema “Yummy”, el mismo que llegó acompañado de un divertido videoclip.









