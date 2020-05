Días atrás, Lucía Oxenford generó revuelo en redes sociales luego que asegurara que no mantiene una relación con su hermana Juliana. Tras ello, la periodista recurrió a su cuenta de Instagram para enviar un extenso mensaje en el que reflexionó sobre la cuarentena.

La figura de ATV inició su texto recordando los días en lo que solía ir al parque acompañada de su hija. “Espero que pronto regresen nuestros días de parque para tirarnos en el pasto a ver los árboles y leer juntas algún libro. Lo que más se extraña es justamente eso que ahora más que nunca hace falta. Estoy segura que el siguiente capítulo de nuestras historias será más simple y hermoso”, inició en su publicación de Instagram.

En otro parte de su texto, Juliana Oxenford asegura que el coronavirus ha demostrado que todos “somos una misma especie luchando por sobrevivir” y que “nos está enseñando que en este mundo nadie es superior al otro”

Finalmente, la periodista se refirió a la muerte de las personas. "Cuando te llega el día y la hora, nadie te preguntará si tienes más o menos que el resto... Si esto no nos hace mejores personas, ni siquiera merecemos seguir habitando este mundo maravilloso”, dijo.

Juliana acompañó su mensaje con una foto donde vemos a una niña corriendo, quien sería su pequeña hija. Su publicación cuenta hasta el momento con más de 19 mil “Me gusta” y un sinfín de comentarios, donde muchos de sus fanáticos aplaudieron su mensaje de reflexión.

Es así que, Juliana hasta el momento no se ha manifestado directamente a las declaraciones de Lucía, quien días atrás dijo en Instagram que no mantiene comunicación con su hermana.

“Ya que hay como 20 preguntas sobre el tema, siempre las hay. Seré concisa porque el tema ya me tiene cansada. No tenemos una relación desde que tengo uso de razón. No porque yo no quiera, por lo que la pregunta no debería ser para mí”, escribió la modelo.

Erick Elera celebra nominación de Andrés Wiese a los "100 rostros más bellos del mundo 2020"

