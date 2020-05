Por: José Barreto

Desde un cuarto en San Miguel, en un home studio al más puro estilo de Billie Eilish y Finneas, se ha gestado una aventura musical con mucho talento.

Juan Pablo Paredes –JP Paredes para fines “marqueteros”– acaba de lanzar en Spotify Mi vida hoy que, más que un álbum, es un compilado de doce ambiciosas historias que arman la fotografía de un proceso de su vida.

JP Paredes en su home studio.

“Las compuse a lo largo de dos años, y marcan mi paso de la adolescencia a la adultez. Muchas de mis letras reflejan ese miedo de no saber qué hacer más adelante”, señala el virtuoso multiinstrumentista de tan solo 19 años.

El estilo reflejado en Mi vida hoy echa mano del electro pop y el acid jazz, pasando por el funk y hasta la música clásica.

Cada tema es una verdadera explosión de emociones: viajamos desde la más oscura incertidumbre hasta la sublime sensación del autodescubrimiento. “A veces solo me dejo llevar por lo que marca la música y puedo quedarme días probando qué suena mejor”, cuenta.

JP Paredes, multiinstrumentista.

Y cómo no, si tiene en la cabeza referentes como Jamiroquai, Luis Alberto Spinetta y John Coltrane.

Increíblemente, Mi vida hoy era un proyecto en stand by para JP Paredes. “Aproveché esta época de crisis para darle el toque final. Actualmente estudio publicidad, pero me estoy replanteando retomar mis estudios de producción musical. Me he dado cuenta de que la música es para lo que vivo”.

Mi vida hoy está disponible en todas las plataformas digitales. Aquí te dejamos el disco en Spotify.

Y aquí un poco de su canal de YouTube.

