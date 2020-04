Todd Phillips, director de “Joker”, viene guardando cuarentena para evitar la propagación del nuevo coronavius (COVID-19) y decidió compartir nuevas fotografías del detrás de cámaras de la galardonada película protagonizada por Joaquin Phoenix. El cineasta envió sus mejores deseos al equipo de producción y espera que todos se encuentren bien de salud.

“Ha pasado un tiempo. Espero que todos se mantengan sanos y seguros. Algunas fotos más de BTS, parece que hace mucho tiempo, en el set con el mejor elenco y equipo. #Joker”, escribió el nominado al Oscar a mejor director. La publicación fue muy comentada por todos los fanáticos de la cinta que fue ovacionada por la crítica especializada y fanáticos.

En imágenes se pueden ver algunos pasajes de cinta, algunas páginas del diario de Arthur Fleck (Joker) y las conversaciones que sostuvo en solitario con Joaquin Phoenix. La publicación de Todd Phillips cuenta con más de 40 mil ‘likes’ por parte de todos sus fanáticos en Instagram.

“Hermosas fotografías”, “Espero que todos estén bien y en al lado de su familia”, “La mejor película que se lanzó en el 2019”, “Joaquin Phoenix es el mejor actor de esta generación”, comentaron los suscriptores del también director de “The Hangover” (2009).

Como se recuerda, Joaquin Phoenix, protagonista de “Joker”, logró ganar el premio Oscar a mejor actor por su soberbia interpretación como el payaso del crimen.

El actor subió al escenario para recibir el premio y aprovechó para agradecer todo el apoyo a lo largo de su carrera. “He sido un sinvergüenza en mi vida. He sido egoísta. He sido cruel a veces, difícil en el trabajo, y estoy agradecido de que muchos de ustedes en esta sala me hayan dado una segunda oportunidad”, dijo. “Y creo que es cuando estamos en nuestro mejor momento, cuando nos apoyamos mutuamente. No cuando nos anulamos por errores pasados, sino cuando nos ayudamos a crecer, cuando nos educamos los unos a los otros, cuando nos guiamos los unos a los otros hacia la redención. Eso es lo mejor de la humanidad”, agregó.

Finalizó citando con emoción unas palabras escritas por su difunto hermano, River Phoenix: “Corre al rescate con amor y la paz vendrá después”.

