El cantante andaluz Joaquín Sabina, quien actuaba junto a Joan Manuel Serrat, debió ser traslado en camilla, luego de que en pleno concierto en el WiZink Center de Madrid, sufriera una caía de aproximadamente dos metros desde el escenario. Cuando apenas llevaban transcurridos 30 minutos de actuación, el artista se acercó al borde del escenario, durante la introducción de la canción “Mediterráneo”. El público en un comienzo se quedó en silencio y, luego, cuando llegaron a socorrerlo, aplaudieron.

Minutos más tarde, posterior a que fue retirado del escenario, los organizadores del evento anunciaron por alto parlante que estaban examinando el golpe que había recibido el músico; pero advirtieron que se encontraba consciente y hablaba. "Les pedimos unos minutos de tranquilidad, y cuando tengamos seguridad de que podemos continuar o no, se los diremos". Posteriormente declararon que "no sabemos exactamente su estado, pero sí que iba hablando".

Luego de unos minutos de incertidumbre, finalmente Sabina retornó al escenario en silla de ruedas, para dar una explicación personalmente, lo que fue muy bien recibido por la gente que asistió al espectáculo.

“Querido público, estas cosas sólo me pasan en Madrid, lo siento mucho. Me he dado un golpe muy fuerte; me duele mucho y me hace que tengamos que suspender, con todo el dolor. Con todo el dolor de mi corazón me voy a ir al hospital, porque estoy muy adolorido. No se imaginan cuánto lo siento. Volveremos en mayo a hacer este concierto”, dijo al finalizar el artista, quien hoy justamente cumple 71 años de edad.

Sabina cayó del escenario a minutos de haber iniciado el show.... espantoso!!! Se lo llevaron en camilla y dijeron que hablaba mientras lo revisaban #JoaquinSabina Sabina pic.twitter.com/sH0psRtiFn — 💚me cai deL cieLo💚 (@Fernanditaboop) February 12, 2020

Sabina se ha caído del escenario a plomo. Lo sacan en camilla. El Wizink con el alma en vilo. pic.twitter.com/uIPHC0UOoo — Isidro López de Toro (@isilopeztoro) February 12, 2020

Salió a disculparse!!! La humildad de los grandes #joaquinsabina en Mayo volvemos pic.twitter.com/7HYvDcIcwE — 💚me cai deL cieLo💚 (@Fernanditaboop) February 12, 2020

Fuente Publimetro Chile





