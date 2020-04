Jennifer Lopez decidió unirse a la celebración por el Día de la Tierra desde su cuenta personal de Instagram. La cantante de 50 años mostró su entusiasmo en las redes sociales y publicó una fotografía en traje de baño, sumergida en un lago y rodeada de naturaleza. El post cuenta con más de un millón de ‘corazoncitos’ de sus fanáticos.

“Sé consciente de cómo la tratas. Ámala y ella te mantendrá para siempre. #FelizdíadelaTierra”, reflexionó la intérprete de ‘On the floor’ en sus redes sociales. Los seguidores llenaron de elogios la fotografía que resalta toda la belleza de Jennifer Lopez.

“Luces hermosa”, “es un gran mensaje y una gran fotografía para pensar sobre el futuro del planeta”, “para pensar mucho en todo lo que vendrá después del COVID-19”, comentaron los suscriptores de JLo en la red social de fotografía digitales.

Como se recuerda, Jennifer Lopez tiene más de 119 millones de seguidores en Instagram con los cuales comparte las actividades que realiza con su familia y su pareja, el comentarista deportivo Alex Rodríguez.

Cabe indicar que la artista pasa la cuarentena en su mansión en Estados Unidos acompañada de sus seres queridos. Lopez ha venido compartiendo distintos mensajes de aliento y motivación para sus fanáticos.





La figura latina del espectáculo también compartió un sentido mensaje por el cumpleaños de Ella, hija de su pareja.

“A mi pequeña y cariñosa Ella ... el primer día que te conocí, (eras tan pequeña entonces ...) corriste hacia mí, te sentaste en mi regazo, me abrazaste y me pediste que trajera mi vestido lavanda. acababa de desgastar a los Grammy cuando creciste. Ganaste mi corazón en una fracción de segundo ... ¡Ya no eres tan pequeña, pero todavía estás sentada en mi regazo y me encanta! ¡FELIZ CUMPLEAÑOS dulce niña! #ThisPicIsUs PD: ¡Tengo el vestido guardado para ti!” escribió en Instagram.

