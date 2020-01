Jennifer Gates, la hija mayor del matrimonio formado por el magnate informático fundador de Microsoft Bill Gates y su esposa Melinda, se casa. La joven de 23 años se ha comprometido con el jinete de origen egipcio Nayel Nassar, según han revelado ambos en sus perfiles de redes sociales. Sin duda, es un gran momento para la pareja que está camino al altar.

“Nayel Nassar, eres una persona única. Me siento como si estuviera flotando desde que me sorprendiste en el lugar más significativo de una de nuestras muchas pasiones compartidas”, escribió Jennifer Gates en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de la romántica pedida de mano.

Jennifer Gates y Nayel Nassar tienen cuatro años de relación (Foto: Instagram)

“No puedo esperar a pasar el resto de nuestras vidas aprendiendo, creciendo, riendo y amando juntos. Sí, un millón de veces sí”, agregó en el texto la hija de Bill Gates.

En la imagen se puede apreciar a ambos sentados sobre la nieve, abrazados y sonrientes. El rostro de Jennifer Gates refleja la emoción del momento. Por su parte, su novio también compartió más fotografías del especial momento y le dedicó un emotivo mensaje a su prometida.

“¡Ha dicho que sí! Me siento el hombre más afortunado y feliz del mundo. Jenn, eres todo lo que podría haber imaginado y más. Tengo ganas infinitas de seguir creciendo juntos en este viaje llamado vida, y ya no me puedo imaginar la mía sin ti. Te quiero más de lo que puedes imaginar y agradezco que hagas que cada día sea como un sueño para mí. ¡De aquí a la eternidad!”, escribió Nayel Nassar, juntos a dos tiernas fotografías.

Jennifer Gates y Nayel Nassar se conocieron en la Universidad de Stanford, California, Estados Unidos (Foto: Instagram)

A diferencia de sus discretos padres, Jennifer comparte su día a día en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 200.000 seguidores. La noticia de su compromiso se ha vuelto tendencia en las redes sociales, donde muchos se preguntan cómo nació el amor entre la pareja ¿Cómo se conocieron? ¿cuánto tiempo llevan juntos? Aquí te contamos su historia de amor.

JENNIFER GATES Y NAYEL NASSAR, ¿CÓMO SE CONOCIERON?

Jennifer Gates y Nayel Nassar tienen cuatro años de relación, se conocieron en la prestigiosa Universidad de Stanford, California, Estados Unidos.

La joven es la mayor de los tres hijos del matrimonio Gates, que cumplieron 26 años de casados el 1 de enero. Jennifer Gates estudió Medicina en la Universidad de Stanford y es jinete. Tiene otro hermano, Rory, de 20 años, y una hermana más, Phoebe, de 17.

Jennifer Gates junto a su prometido Nayel Nassar en su pedida de mano (Foto: Instagram)

Él, cinco años mayor que ella, es de origen egipcio y fue criado en Kuwait. También estudió en la Universidad de Stanford, donde tiene una licenciatura en Administración y Economía, pero se dedica sobre todo a los saltos hípicos. Ambos encontraron una pasión en común en el deporte de la equitación.

Por ahora, el futuro suegro del egipcio, que es uno de los hombres más influyentes del mundo, no ha mandado ningún mensaje sobre el reciente compromiso de su hija. Sin embargo, la que se ha mostrado muy emocionada con la boda ha sido la madre de la novia.

La primogénita del magnate de Microsoft ha dado a conocer que se compromete a través de sus redes sociales (Foto: Instagram)

A través de una historia en Instagram, Melinda Gates ha compartido las imágenes publicadas por su hija y ha asegurado estar “muy emocionada”, por lo que se deduce que la petición de mano cuenta con las bendiciones de la familia Gates.

A demás, varios amigos de la pareja, que se conocieron a raíz de la pasión de ambos, la equitación, ya les han felicitado. Entre ellos, la actriz de “The Big Bang Theory”, Kaley Cuoco, también casada con un jinete. “¡Oh, Dios mío, felicidades!”, les escribió la intérprete.

Jennifer Gates y Nayel Nassar comparten la misma pasión: la equitación (Foto: Instagram)

¿QUIÉN ES BILL GATES?

Con una fortuna de 100.000 millones de euros, Bill Gates es la segunda persona más rica del mundo (solo superado por Jeff Bezos, fundador de Amazon, con 105.000 millones).

A lo largo de su vida los Gates han querido que su fortuna cambie el mundo, creando la Fundación Bill y Melinda Gates, a la que han donado ya más de 36.000 millones de euros con los que buscan paliar la desigualdad global y encontrar soluciones para temas como la pobreza o el cambio climático.

Como ha contado la propia Melinda en su libro, el matrimonio ha tratado de criar a sus hijos en la igualdad y la unión familiar, y su herencia será de 10 millones de euros, una cifra nada desdeñable pero mínima con respecto a la fortuna familiar.

Jennifer Gates y su padre Bill Gates (Foto: Instagram)

Bill Gates y su esposa Melinda, junto a sus tres hijos (Foto: Instagram)

VIDEO RECOMENDADO:

Khloé Kardashian cautiva en Instagram con tierno video de su hija

TE PUEDE INTERESAR: