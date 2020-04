La actriz Itziar Ituño, reconocida por dar vida a Raquel Murillo (‘Lisboa’) en “La casa de papel”, se pronunció sobre el futuro de la serie tras el estreno de su cuarta temporada, la cual tuvo un final abierto para ‘El Profesor’ (Álvaro Morte) y la banda de ‘atracadores’.

Ituño ofreció una entrevista al programa “Confinados” de El Diario de España, donde habló sobre cómo vive esta etapa en confinamiento y lo que le espera a los atracadores en la quinta parte de la serie. Además, dio su punto de vista sobre un posible spin off de “La casa de papel”.

“No sé por dónde va a ir, así que no puedo hacer spoiler y eso es algo fantástico. Me imagino que (en la quinta temporada) terminará la historia porque se ha quedado en suspenso y no ha terminado aún. No sé si habrá algún spin off o precuela, pero no lo veo descabellado debido al éxito que ha tenido la serie”, manifestó Ituño.

“No me gusta alargar demasiado las historias porque funcionan como un chicle, se desdibuja la esencia al estirarlas demasiado, pienso yo. Hasta ahora creo que se está haciendo muy bien. Estamos encantados todos, pero con esta pandemia tenemos que ver por dónde salen las cosas”, añadió la actriz.

Por otro lado, Ituño –que el pasado mes de marzo reveló que tenía coronavirus- también habló de su salud y reconoció que ya está recuperada. Asimismo, explicó cómo fue vivir con el COVID-19.

“Ahora me encuentro bien. De vez en cuando tengo unos picores medio raro todavía, pero me imagino que estará limpiándose el cuerpo. Yo me di cuenta el día 13 de marzo, desde entonces ha sido una encerrona bastante larga que no pensaba”, contó Itziar Ituño.

“Empecé con una tos tonta que creí la producía mi propia cabeza porque estaba estimulada por el tema del coronavirus. Al día siguiente me siguió la fiebre y los picos de muchos síntomas raros. Parecen alienígenas, como que están buscando por donde te van a atacar (risas)”, agregó durante la entrevista.

