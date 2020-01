Isabela Moner, actriz estadounidense que trabajó en “Transformers 5” y “Dora, la exploradora”, conversó con Unicef sobre sus orígenes peruanos y cómo se define como persona a sus cortos 18 años.

“Soy una mezcla de un montón de cosas, siento que me define mi familia y mis amigos”, declaró la intérprete en conversación con la actriz Francisca Aronsson, embajadora de Unicef Perú.

Además, Moner se refirió al quechua y lo mucho que le costó aprender este lenguaje. “No puedo decir que es mi tercer idioma, pero tuve clases con un profesor y me mandaba grabaciones. Todo era lento para que yo entendiera los pequeños detalles”, explicó.

En otro momento, la también cantante señaló la importancia de luchar por los objetivos de uno. “Si no sientes pasión, no lo hagas porque no vale la pena... Si quieres hacerlo (luchar por tus sueños), hay que tener un equipo y personas que te apoyen, creo que eso es muy importante”.

Tras conseguir el éxito mundial en la pantalla grande, Isabela Moner incursionó en la música con el tema “Papi”, donde rinde un tributo a sus raíces peruanas en la realización del videoclip oficial.

