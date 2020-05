Kylie Jenner es una de las celebridades que suele compartir en Instagram fotos y videos suyos, en aras de mostrar lo bien que vive sus días. Una de sus publicaciones más recientes la deja ver de espaldas cargando a su hija, Stormi.

En las imágenes de dicho post se aprecia además el cabello de la empresaria, el cual tiene las puntas doradas. Ese detalle fascinó a muchos internautas.

No obstante, hubo algunos que no gustaron de ello. Entre estos había una presunta estilista, quien no dudó ni un segundo en disparar contra la famosa.

“Kylie, cariño, necesitas mezclar ese cabello”, sostuvo. La celebridad no tomó el comentario de buena forma, contestando ariscamente.

"Lo sé, perr... Ha sido un día largo", mencionó, dando a entender que tenía muchas responsabilidades como para encontrarse preocupada por un buen peinado.

Miles dieron su apoyo a Kylie Jenner, como suele pasar en estos casos. Ello se refleja en los 17.000 likes que alcanzó la respuesta.

