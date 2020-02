Hace una semana la menor de las Kardashian-Jenner se convirtió en viral por la exorbitante fiesta que le realizó a su pequeña de dos años. Ella, junto al rapero Travis Scott, no escatimaron en gastos y montaron una enorme carpa que tenía en su interior prácticamente un parque de diversiones. Esta vez, Kylie Jenner y su hija vuelven a ser tendencia, pero por un motivo mucho más tierno.

Desde que Stormi Webster llegó al mundo, la dueña de Kylie Cosmetics no ha dejado de postear fotos y videos del crecimiento de su pequeña que suelen convertirse en viral por la ternura que transmite la niña de dos años.

Esta vez, la hermana menor de Kendall Jenner, subió a su cuenta de Instagram, un clip donde aparece Stormi probando su nuevo micrófono. “Hola, hola, hola”, se le escucha decir a la pequeña sorprendida, ya que al parecer es la primera vez que jugaba con este accesorio.

Su madre, Kylie Jenner, le pide que cante su canción entre risas “Di Rise and Shine”, a lo que la niña la imita diciendo “Rise and Shine”, enamorando a todos sus fanáticos con la manera adorable en la que usa el micrófono.

En menos de 24 horas el video ya cuenta con más de 16.4 millones de reproducciones y casi seis millones de ‘me gusta’.

Miles de sus seguidores no dudaron en escribirle lo adorable y tierna que se ve su hija Stormi. Entre los usuarios que comentaron está su madre Kris Jenner, quien le puso “Oh por Dios, ella es tan adorable💕💕💕💕💕💕”. Sus mejores amigas, Yris Palmer, Anastasia Karanilolaou, Victoria Villaroel y Sofia Richie, no dudaron también en también comentar lo mucho que aman a Stormi y que no pueden manejar la ternura que irradia.