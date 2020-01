Empieza un nuevo año y muchas celebridades han decidido usar sus redes sociales para reflexionar sobre lo que fue el 2019 y sobre lo que será el 2020. Una de ellas fue la estrella de Keeping Up With The Kardashians, Kim, quien a un día de empezar el mes de enero subió a su perfil de Instagram una fotografía un poco inusual.

La esposa de Kanye West siempre deleita a sus más de 155 millones de seguidores con publicaciones muy llamativas en donde siempre muestra sus mejores outfits, así como también fotografías con sus hijos o sobre alguna de sus empresas; sin embargo, esta vez opto por algo distinto.

“Simple” es la descripción de la primera publicación que subió en este 2020. La dueña de KKW beauty aparece en las dos fotografías que posteo sin una gota de maquillaje, con el cabello recogido, vistiendo un buzo y tomando un café.

Ver esta publicación en Instagram Simple Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 2 de Ene de 2020 a las 11:32 PST

Unas fotos muy diferentes a los que nos tiene acostumbrados pero que al parecer a muchos de sus fans les ha gustado. “Una reina simple”, “Amo tu look natural” o “me encanta que te muestres real“, son algunos de los comentarios que se puede leer en la publicación que ya cuenta con más de dos millones de “me gusta”.

Al parecer, la segunda hija de Kris Jenner a diferencia de otros artistas ha preferido empezar el año con un perfil bajo, sin complicaciones ni excentricidades.