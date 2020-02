La familia Kardashian-Jenner ha demostrado tener un círculo de amigos muy pequeño. Sin embargo, a quienes son fans de su reality “Keeping Up With The Kardashians”, se han podido dar cuenta de la presencia de las gemelas Haqq durante las más de 10 temporadas que tiene la serie. Malika y Khadija, son las socialités de origen Iraní que se han convertido en las mejores amigas de la menor de las Kardashians: Khloé.

Este último fin de semana, Khloé Kardashian le organizó su baby shower a Malika, quien espera a su primer bebé. La fiesta la realizó en su casa en California, Estados Unidos, y la gama de colores que usó fue de tonos tierra. Al gran evento también asistió la gemela de la agasajada, Khadija; amigos de las socialité; y la familia de la anfitriona: Kourtney Kardashian, Kris y Kylie Jenner.

Al entrar al evento, a los invitados los esperaba un largo camino de globos marrones, cremas y blancos. Khloé decidió usar osos para decorar el lugar, podías encontrar peluches del animal, vasos, platos, sorbetes y más.

En septiembre del 2019, Malika Haqq confirmó que esperaba su primer hijo. Dos meses después anunció mediante su cuenta de Instagram que estaba esperando a un varón. Hasta el momento se desconoce quien es el padre.

Algunas fotografías de la celebración

Khadija, Malika y Khloé:

Kris Jenner y Kourtney Kardashian:

Malika llegando al evento:

Kylie Jenner:

Khloé Kardashian: