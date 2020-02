Guns n’roses inició gira que los traerá de regreso a Lima.

A solo unos meses de la esperada presentación de Guns N’ Roses en nuestro país, la banda inició su gira mundial la cual le permitirá reencontrarse en breve con el público peruano.

La primera presentación del tour 2020- en el que ‘Guns N’ Roses’ celebra sus más 30 años de trayectoria y el reencuentro de sus miembros fundadores- fue el viernes pasado en el Festival ‘Bud Light Super Bowl’ en Miami.

Durante este espectáculo Axl Rose, Slash y Duff McKagan hicieron un repaso de su extenso repertorio, tales como: “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O’Mine”, “Patience”, “You Could Be Mine”, “November Rain”, “Paradise City”, “Civil War”, “Knockin' on Heaven's Door”, “Nightrain”, “It's So Easy”, entre otros. Además de un sentido homenaje al deportista Kobe Bryant, quien falleció días atrás.

Guns N’ Roses ofrecerá un concierto en Lima el 24 de marzo en el Estado del Universidad San Marcos, esto como parte del tramo latinoamericano de su exitosa gira “Not In This Lifetime”.

Las entradas se encuentran a la venta en todos los módulos de Teleticket, ubicados en Wong y Metro. Los precios van desde los 150 hasta los 890 soles.

