A menos de dos semanas para el inicio de su nueva gira por Latinoamérica, los integrantes de Guns N’ Roses se reunieron en Estados Unidos para ensayar lo que será el espectáculo que presentarán en México, Costa Rica, Ecuador, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala y Punta Cana, y que el próximo 24 de marzo se presentará en el Estadio de San Marcos de Lima.

A través de sus redes sociales, Slash difundió unas fotografías donde se puede apreciar el arsenal de guitarras que está eligiendo para usar en este nuevo tour, una nueva etapa del comentado “Not Is In The Lifetime”, en donde la banda celebra la exitosa reunión de su formación original y sus más de 30 años de vigencia.

El retorno de Guns N’ Roses a nuestra capital forma parte de una extenso tour latinoamericano donde encabezará los más importantes festivales de la región del verano 2020, tales como Lollapalooza (Chile, Brasil y Argentina), Estéreo Picnic (Colombia) y Vive Latino (México); luego de que su tour “Not In This Lifetime”, que reunió a Axl, Slash y Duff, después de más de dos décadas.

En esta gira la banda celebra más de 30 años de trayectoria, tiempo en el fueron editados “Appetite for Destruction”, “GN´R Lies”, “Use Your Illuision I y II” y “Chinese Democracy”, sus aclamados álbumes de estudio, desde donde salieron canciones como “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O' Mine”, “November Rain”, “You Could Be Mine”, “Paradise City”, “Civil War”, “Patience”, “Don´t Cry”, “It's So Easy”, “Knockin' On Heaven's Door”, entre otras.

Guns N’ Roses volverá a nuestro país el martes 24 de marzo para presentarse en el Estadio de la Universidad San Marcos, como parte del tramo latinoamericano de su exitosa gira “Not In This Lifetime”, que ha sido considerada como la tercera más exitosa de todos los tiempos. Las entradas se encuentran a la venta en todos los módulos de Teleticket, ubicados en Wong y Metro, a los siguientes precios en Etapa 1, que vencerá este martes 03 de marzo:

VIP: S/675

General: S/250

Platinium: S/1,050 (Etapa 2)

Occidente A: S/445 (Etapa 2)

Occidente B: S/270

Oriente A: S/395 (Etapa 2)

Oriente B: S/270

Tribuna: S/175 (Etapa 2)

