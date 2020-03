La cantautora mexicana Gloria Trevi se convirtió este marzo en la única mujer en la lista mensual de las giras más exitosas en el mundo confeccionada por la organización Pollstar y conocida como LIVE75.

La empresa de medición de resultados de tours musicales ubicó a "Diosa de la noche" de Trevi en el décimo lugar de su prestigioso ranking, que determina los resultados según los ingresos de taquilla y el número de boletos vendidos.

De acuerdo con Pollstar, la gira de Trevi irrumpió en el listado con la etiqueta de “nueva”, ha vendido ya 8,797 entradas y ha recaudado 435,615 dólares.

La mexicana comparte presencia con grandes nombres de la música en el LIVE75, cuyo primer lugar lo ocupa el artista urbano estadounidense Post Malone (13,870 boletos y un total 1.7 millones de dólares), seguido por la legendaria banda de rock The Eagles (13,260 entradas y 3.3 millones de dólares).

El tercer lugar lo tienen otros latinos, los bachateros de Aventura, quienes han vendido ya 12,696 tickets para 6 shows y han alcanzado un ingreso bruto de 1.8 millones de dólares.

Su gira "Inmortal", que marca la reunión del grupo dominicano de música encabezado por Romeo Santos, ha oscilado entre los tres primeros lugares según el día.

Otros artistas latinos en este listado son Marc Anthony, en el cuarto lugar (1.3 millones de dólares); y Ricky Martin, que bajó al octavo puesto (908,380 dólares).

The Jonas Brothers (quinto lugar con 877,248 dólares), The Lumineers (sextos con 673,505), el artista de música country Blake Shelton (séptimo con 942,968) y la banda The 1975 (novenos con 500,052) completan este listado.

Pollstar ha informado que conforma el LIVE75 basándose en el valor promedio de entradas vendidas en los últimos 30 días, menos los gastos de producción y otros costos.

La información es brindada a la firma directamente por los locales donde se realizaron los conciertos.

El tour más exitoso el año pasado fue el de Ed Sheeran, quien es además el artista con la gira más exitosa de la historia.

En 2019, el artista latino con el tour más exitoso en todo el mundo fue el cantante mexicano Luis Miguel, mientras que en Estados Unidos el lugar de honor lo ocupó Romeo Santos, seguido de Jennifer López.