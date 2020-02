Gabriela Spanic, la actriz venezolana que ganó popularidad en los años 90 luego de protagonizar la telenovela “La Usurpadora”, ha generado todo un alboroto en redes sociales tras compartir una sexy fotografía.

Gabriela Spanic recordó una frase de Marilyn Monroe y empleó una foto de su calendario 2019, en donde posa como Dios la trajo al mundo, para hablar de su regreso como “La Usurpadora”, aunque esta vez, en una obra de teatro.

En la imagen que publicó en Instagram, Gabriela se muestra completamente desnuda, luciendo un tatuaje en la baja espalda y tan solo cubriéndose el busto con su mano izquierda.

“Me gusta estar totalmente vestida, o si no totalmente desnuda. No me gustan las medias tintas”. Razón tenía Marilyn Monroe. Aprovecho justo antes de dormir para compartirles esta imagen de mi calendario 2019, y recordarles que tenemos un camino extenso que recorrer juntos en #lausurpadoraenteatro”, escribió en sus primeras líneas.

“Ok queriditos, ustedes querían guerra y guerra tendrán… Las malas nunca muere, se inmortalizan, por eso desde el mismísimo más allá regresará Paola Bracho, ahora al teatro. Ella viene a enseñarle su manuel para no ser víctima de tantos abusoso. #La UsurpadoraEnTeatro. ¿En qué ciudad les gustaría ver a la queridita?”, agregó Gabriela Spanic.

En esta obra de teatro, Spanic volverá a encarnar a Paola Bracho, este personaje emblemático que la hiciera famosa en toda Latinoamérica hace ya más de dos décadas. La Ursurpadora, de Televisa, se estrenó en 1998 junto al actor Fernando Colunga.









