Gabriel Soto e Irina Baeva son una de las parejas más polémicas del espectáculo mexicano. Días atrás, Laura Bozzo calificó a Baeva como una mujer que destruye hogares y llamó a Soto “la rata del año”.

“Los hijos para mí, para Laura Bozzo, son sagrados y los hijos no se tocan y alguien que usa las redes sociales para presumir una aventura es una ‘hija de…’ (…) Irina Baeva tú a mí no me representas, olvídate, jamás. Una mujer que no es inspiración para nadie, una mujer que destruyó un hogar no es una persona que deba dar ningún tipo de mensaje”, afirmó Laura Bozzo en una entrevista para el programa “Sale el sol”.

En un reciente encuentro con la prensa, el actor de “Soltero con hijas” respondió a los ataques de la presentadora peruana y no dudó en defender a su pareja.

“Irina lo dice también y yo también lo digo, hay que tomar las cosas de quien vienen. Lo que sí te digo es que es una tristeza que haya una mujer que se exprese con esa vulgaridad y sobre todo en un tema que ni siquiera le incumbe, ni le interesa, ni le afecta”, declaró el artista.

Finalmente, el actor de 44 años sostuvo que hay que tomar las cosas con tranquilidad y de quien vienen. “Hay que tomar las cosas de quien vienen y, como decimos, Pedro dice más de Juan que de Pedro”, agregó.









