“¡De qué planeta viniste!”, gritaba el host Bekaesh, desconcertado con el nivel superlativo que Mauricio Hernández ‘Aczino’ dio en las cuatro batallas en casi ocho horas que duró la FMS Internacional. Un barrilete cósmico de rimas del mejor de la historia del rap de improvisación en español.

Por si alguien dudaba de su calidad, el mexicano salió a despejar todas las dudas en la Plaza de Acho desde su minuto de presentación.

“No me retiro, solo es una pausa/pero no podía irme sin despedirme de mis causas”.

Así empezaba su tarde Mau en la plaza de Acho. Y cuando aún no había cortado rabo y orejas, el mexicano fue aplaudido de pie y recibió rosas del público a manera de homenaje. Como un torero consagrado. Lejos quedaba la tarde del 12 de noviembre del 2016 cuando un desorientado del público le tiró un botellazo.

La FMS Internacional era la excusa perfecta para demostrarle todo el amor a Aczino, quien días atrás había anunciado su retiro de las competencias de freestyle. Se dedicará a su música y dará exhibiciones. Se va en su mejor nivel, y lo demostró coronándose en la FMS.

Primero a Errecé, luego a Zticma, Rapder y en la final al español Chuty. No solo ganó claramente. Dejó rimas y momentos para el recuerdo. Una especie de popurrí de sus 'greatest hits': dominó un cráneo, hizo que Misionero terminara su rima y le hizo al público un 'no mam*s, te la creíste'.

“Que primero gane tres Supremacías, y dos BDM, y dos p*tas God Level / ya me voy hijos de p*tas, superen mi marca a ver quién puede”.

Antes de ser nombrado campeón absoluto de la primera edición de FMS Internacional, Urban Roosters le dedicó un video donde sus compañeros hablan de él. El mexicano no pudo contener las lágrimas y Nancy, su esposa, subió al escenario a contenerlo.

El retiro de Aczino en Lima parecía una cuestión del destino. No es casualidad la ovación interminable al mexicano en Acho. Tampoco es gratuita. El romance empezó hace 6 años en San Miguel, cuando no habían todos los reflectores y la atención que hoy en día tiene el freestyle. Así lo recordó Mau: “Gracias por recibirme en el 2014 en Raptonda cuando no había nada”.

Por Christian Lengua