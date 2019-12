Luego de su histórica última edición, que tuvo a The Strokes, Slipknot, Interpol, Fito Páez y Bullet for my Valentine entre sus principales artistas, el festival Vivo x el Rock anuncia que su próxima versión será el sábado 26 de setiembre del 2020 en la Universidad San Marcos, el mismo recinto donde semanas atrás miles de personas disfrutaron de un variado y exitoso cartel.

Las entradas anticipadas en modalidad early birds para asistir al festival más grande del Perú en su edición 2020 estarán a la venta únicamente el 28, 29 y 30 de diciembre a través de Teleticket de Wong y Metro a S/ 149.

El festival Vivo x el Rock se creó en 2013 y desde entonces ha sido visto por cientos de miles de personas en los lugares donde se organizó, como el Centro Comercial Plaza Lima Norte, el Parque de la Exposición, Estadio de San Marcos, Estadio Nacional y la Avenida de La Peruanidad, donde se presentaron las principales bandas peruanas y estrellas internacionales como Deftones, The Offspring, The Cranberries, Korn, Evanescence, Limp Bizkit, Garbage, Papa Roach, Collective Soul, Sum 41, Simple Plan, Los Fabulosos Cadillacs, entre otras.









