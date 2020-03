Días atrás, Verónica Linares expresó su incomodidad por los insultos que ha recibido en redes sociales por ir a trabajar durante la emergencia nacional por el COVID-19.

“Hay gente que me insulta, creen que sigo trabajando porque quiero perder a mi hijo, porque tengo 43 años y no me muero por volver a ser mamá otra vez. Es bien estúpido eso, pero no puedo estar respondiendo a estúpidos”, dijo notoriamente fastidiada la periodista.

Ante ello, Federico Salazar no dudó en darle su respaldo a su compañera de conducción de “América Noticias” y sostuvo que ella “está protegida” y no corre riesgo al seguir laborando en medio de la pandemia.

"Las embarazadas pueden contraer el virus pero no pueden ser medicadas. Ella está protegida y su sistema inmune está fuerte. Ella toma muchísimas precauciones”, indicó en conversación con el diario Trome.

Por otro lado, Federico Salazar también se pronunció respecto a la coyuntura que atraviesa el país por el aislamiento social obligatoria ante la propagación del coronavirus.

“Hemos visto una mejora importante. Todavía hay algunos sectores que no se dan cuenta de lo que se trata. Hay que insistir. La gente tiene que saber los efectos que puede provocar esta epidemia. Hay que tomarlo en serio y evitar llegar a lo de Italia", indicó la figura de América Televisión.









